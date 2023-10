La 2ème édition de la Conférence PAGE (The Partnership for Action on Green Economy – Partenariat pour l’Action sur l’Économie Verte) Green Crossroads se tiendra du 24 au 26 octobre 2023 à Rabat, sous le thème « Défis et opportunités pour la transition vers une économie verte au Maroc », annoncent les organisateurs.

Cette conférence internationale rassemblera des leaders, des décideurs et des experts pour échanger sur les défis et les opportunités liés à la transition vers une économie verte au Maroc, indique un communiqué des organisateurs.

PAGE Green Crossroads 2023 vise à stimuler la réflexion et à accélérer la transition vers une économie verte au Maroc, fait savoir la même source, ajoutant que cette conférence a aussi pour but de présenter le mécanisme PAGE, de mobiliser les décideurs, de créer des plates-formes de débat, de renforcer les synergies, d’augmenter la visibilité des actions menées et de sensibiliser la communauté médiatique aux questions relatives à l’économie verte. Au menu de cette conférence, figurent des sessions de travail sur des domaines thématiques clés pour la transition vers une économie verte. Chaque session thématique sera organisée en partenariat avec l’une des cinq agences des Nations Unies participant à PAGE, et garantit des discussions constructives et dynamiques.

Ainsi, la conférence abordera de nombreux thèmes essentiels, tels que les dimensions macroéconomiques de la transition vers une économie verte, la finance verte et climatique, l’apprentissage de l’économie verte inclusive, la gestion durable des déchets, la décarbonation de l’industrie, les emplois verts, les compétences et l’entrepreneuriat pour la transition vers une économie verte, l’accès aux énergies renouvelables, la production d’énergie, en plus de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des ressources naturelles.

LNT avec CdP

