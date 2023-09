La Fondation Esprit de Fès a annoncé le report à une date ultérieure de la 27ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, prévue initialement du 15 au 23 septembre, et ce, dans le contexte « de deuil et de recueillement » suite au séisme d’Al Haouz. « Face à la tragédie que traverse notre pays, la Fondation Esprit de Fès, son Président, l’ensemble des artistes et ses partenaires expriment leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre », indiquent les organisateurs du festival dans un communiqué. « Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés à qui nous exprimons toute notre affection et nos voeux de guérison », poursuit la Fondation, qui fait part également de ses prières pour les victimes et pour leurs proches.

LNT avec CdP

