La première campagne nationale de communication sur le métier de l’architecte a été lancée, jeudi à Dakhla, à l’occasion de la célébration de la 35ème Journée nationale de l’architecte, organisée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et le Conseil national de l’Ordre des architectes.

Lancée par l’Ordre des architectes du Maroc, cette campagne est destinée à rapprocher davantage l’architecte du citoyen et à le sensibiliser sur son rôle, ses compétences et sa responsabilité.

La campagne de communication qui est conçue pour atteindre entre cinq et sept millions de marocains se décline en plusieurs phases, dont la première focalisera sur les médias et réseaux sociaux pour diffuser trois capsules vidéo (arabe, français et en dialecte) qui expliquent en termes simples et synthétiques le métier d’architecte.

Pour accompagner cette diffusion, le site web bilingue « choisistonarchitecte.ma », dédié à la campagne a été mis en ligne, dans le but de permettre au citoyen de contacter les 12 Conseils régionaux de l’ordre des architectes pour avoir des informations spécifiques sur son projet et sur les procédures à entreprendre pour le réaliser avec toutes les garanties légales.

Crée par le Conseil national de l’Ordre des architectes, ce portail est conçu pour rapprocher le citoyen marocain de son architecte, expliquer la mission de l’architecte et son apport pour toute personne ayant un projet de construction ou d’aménagement.

Il vise également à présenter le métier d’architecte au public et à expliquer les démarches à réaliser pour acquérir un lot de terrain et les modalités pratiques pour construire, à même d’établir les plans et études pour la construction de logement ou projet.

Tenue cette année sous le thème « L’aménagement territorial post-Covid: Cas de la ville de Dakhla entre défis et perspectives », cette journée est une occasion de souligner le rôle de l’architecte dans l’acte de bâtir mais aussi de rappeler sa participation dans le développement territorial à travers l’organisation de conférences, ateliers débats, des concours d’idées permettant de mettre en place une feuille de route esquissant à moyen et à long terme les contours de la ville de Dakhla en tant que destination internationale et africaine.

La célébration de cette Journée a pour but de provoquer une prise de conscience sur les enjeux et défis auxquels sont confrontés nos villes, notamment la pression de l’urbanisme qui engendre actuellement plusieurs problématiques liées à la circulation et à la dégradation de l’environnement et de la qualité du cadre de vie, en plus de la hausse du coût de la gestion des espaces urbains.

Cette grand-messe de l’architecture et de l’urbanisme a été l’occasion pour débattre de différents sujets liés à « l’aménagement territorial de la région de Dakhla-Oued Eddahab, défis et perspectives », « Pour un développement territorial durable de la Ville de Dakhla » et « Projets structurants de la ville de Dakhla ».

Ont notamment pris part à la cérémonie de lancement le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, le président du directoire du groupe Al Omrane, Badr Kanouni, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, ainsi que des élus et des chefs des services extérieurs.

Y prennent part aussi des experts nationaux et internationaux, issus du domaine de l’architecture et de l’urbanisme dans le but d’échanger et de débattre des moyens innovants, à même de renforcer la préservation du patrimoine architectural et urbanistique national et de promouvoir sa diversité et sa richesse.

LNT avec MAP

Partagez cet article :