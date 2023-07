L’ancien entraîneur du Barça et sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique a succédé mercredi à Christophe Galtier à la tête du PSG avec l’objectif de tourner la page d’une saison ratée et marquée par une série de polémiques.

Après avoir quitté le poste de patron de la Roja en décembre dernier, « Lucho », technicien de 53 ans au fort caractère, était de nouveau sur le marché. Il aura la lourde tâche de prendre la suite de Galtier, critiqué pour le jeu ennuyeux, sans envie ni création de ses joueurs, malgré l’obtention d’un 11e titre de champion de France.

Avec l’Espagnol, le club parisien, propriété de Qatar Sports Investments (QSI), a réussi à sortir par le haut d’un exercice mouvementé et très décevant, dénichant un grand nom du football international à la carrière prestigieuse. Le natif de Gijon devient le 8e coach à s’asseoir sur le banc de l’équipe de la capitale depuis son rachat par QSI en 2011.

Après avoir exploré plusieurs pistes dont celle de l’Allemand Julian Nagelsmann, les dirigeants parisiens, qui gardent comme objectif de brandir la Ligue des champions, voient en Luis Enrique l’homme capable d’assouvir leur rêve après leurs échecs successifs. L’Espagnol possède la recette puisqu’il a déjà gagné la « coupe aux grandes oreilles » en 2015 avec le FC Barcelone époque MSN (Messi-Suarez-Neymar).

Avec ses fermes convictions et son verbe haut, Luis Enrique devra mettre en application ses caractéristiques dans un club connu pour ne pas être d’une grande fermeté avec ses vedettes.

Il a promis « un foot d’attaque, offensif, qui soit divertissant pour les supporters et qui donne des résultats, surtout », a-t-il lancé lors de sa présentation officielle.

– Le cas Mbappé –

L’Espagnol devra donc faire preuve d’autorité à Paris et tenter de faire oublier une saison éprouvante, jalonnée de très nombreuses crises. La cohabitation avec le « conseiller football » Luis Campos sera à surveiller de près, surtout sur le sujet sensible du recrutement.

Avant même son arrivée, le PSG a bouclé les signatures des défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, du milieu Manuel Ugarte et de l’attaquant Marco Asensio, en attendant leur officialisation.

La gestion du cas Mbappé constituera son premier gros chantier alors que l’avenir flou de la star parisienne, désireuse de quitter le club libre au terme de son contrat en 2024, risque d’être le feuilleton de l’été.

Si Kylian Mbappé « veut rester, il faut signer un nouveau contrat, on ne peut pas laisser partir gratuit un des meilleurs joueurs du monde », a dit le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

« C’est l’accord verbal que nous avions avec lui, et il avait d’ailleurs dit dans des interviews qu’il ne partirait pas libre. Et c’est non négociable », a ajouté le dirigeant dans un entretien à quatre médias dont l’AFP.

Nul doute que l’Espagnol aura aussi envie de relancer Neymar, son ancien joueur au Barça poussé vers la sortie par Campos et qui s’interroge sur son avenir après avoir été la cible des supporteurs.

Une chose est sûre: Luis Enrique n’a pas peur d’aller au clash. Si son passage plutôt réussi au Celta Vigo (2013-2014) avait favorisé sa nomination à Barcelone, les choses avaient été plus mitigées à l’AS Rome (2011-2012), où il avait osé écarter Francesco Totti, le capitaine et idole des tifosi.

De même, à Barcelone (2014-2017), l’entraîneur asturien avait vu son autorité vaciller en janvier 2015. Messi, laissé sur le banc au coup d’envoi d’un match perdu contre la Real Sociedad (1-0), s’était fait porter pâle dès le lendemain, une attitude qui avait mis tout le Barça en alerte et déclenché une violente crise interne.

– L’homme de la « remontada » –

Figure du foot espagnol, Luis Enrique est aussi connu pour sa capacité à inculquer une philosophie offensive à ses formations, avec beaucoup de possession, ce qui a particulièrement manqué au PSG ces dernières saisons. Un style qui avait cependant montré ses limites au Mondial-2022 avec la Roja, sortie en 8e de finale par le Maroc (0-0 a.p., 3-0 t.a.b).

Les Parisiens ne sont en tout cas pas très rancuniers, l’ex-milieu international aux 62 sélections, passé par le Real Madrid (1992-196) et le Barça (1996-2004), leur ayant souvent fait des misères par le passé. C’est lui qui était l’entraîneur de Barcelone en 2017 lors de la fameuse « Remontada » en 8e de finale de C1, véritable traumatisme pour le club dans cette compétition. Il a également soulevé la Coupe des Coupes en 1997 sous le maillot blaugrana en dominant le PSG en finale.

Luis Enrique faisait en revanche partie de l’équipe madrilène éliminée en quart de finale de la Coupe de l’UEFA par les Parisiens en 1993 sur une tête, devenue mythique, d’Antoine « Casque d’Or » Kombouaré, entraîneur du PSG écarté à l’arrivée des Qataris, lors du match retour au Parc des Princes (4-1), l’un des moments les plus marquants de l’histoire du PSG.

LNT avec Afp

