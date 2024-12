Le Groupe KLK a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec le groupe hôtelier The Ascott Limited (Ascott) en vue de développer l’immobilier locatif à vocation touristique au Maroc. « Cette alliance marque une étape majeure, voire une nouvelle ère et un tournant dans le processus de développement de KLK Groupe, qui ne cesse d’innover pour renforcer sa compétitivité dans un environnement en pleine mutation », indique le groupe. Ce partenariat introduit au Maroc la marque Citadines, un concept d’appart-hôtels répondant à la demande croissante en hébergements touristiques.

Le partenariat vise à proposer un modèle d’hébergement adapté aux besoins des familles et des touristes en long séjour, alliant la praticité d’un appartement au confort et aux services d’un hôtel. Les établissements Citadines offriront des logements spacieux, équipés de cuisines, tout en mettant à disposition des services hôteliers de qualité.

Destinée aux familles et aux touristes recherchant confort et autonomie, l’offre Citadines propose deux formules d’hébergement permettant un séjour optimisé. « En s’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire de KLK et Ascott, Citadines garantit un gage de qualité et de crédibilité, offrant aux familles marocaines et autres touristes une expérience autonome et agréable », précisent les signataires.

Chaque établissement bénéficiera d’un emplacement stratégique et inclura des espaces de loisirs, des centres commerciaux et des infrastructures dédiées à la détente et au bien-être. Le programme s’inscrit également dans une vision durable, avec des ouvertures prévues dans des villes clés telles que Casablanca, Marrakech, Tanger et Dakhla.

Le lancement de Citadines intervient à un moment où le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAF) en 2025 et la Coupe du Monde en 2030. « Le partenariat entre KLK et Ascott contribuera à la réussite de ces grands événements en renforçant l’infrastructure d’accueil du Royaume. Les premières livraisons sont prévues pour 2025, suivies d’autres jalons majeurs en 2030 », soulignent les initiateurs du projet.

Le programme Citadines représente un investissement important, avec des retombées économiques notables dans chaque ville où il sera implanté. Il est prévu que ce projet génère environ 250 emplois directs et indirects par site, contribuant ainsi à dynamiser les économies locales.

HZ

