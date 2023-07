KFC (Kentucky Fried Chicken) Maroc, l’enseigne de restauration rapide spécialisée dans le poulet frit, poursuit sa stratégie d’expansion annoncée en mai dernier et inaugure un nouveau restaurant KFC dans le quartier Belvédère, à Casablanca.

« La chaîne de restauration s’engage ainsi à être encore plus proche de ses clients », dit-on auprès de l’enseigne américaine au Maroc, tout en précisant que le nombre de restaurants KFC au Maroc sera porté à un total de 35 d’ici fin 2023 et l’investissement global de la stratégie d’expansion de cette année permettra la création de plus de 350 emplois additionnels directs d’ici la fin de l’année. Et d’ajouter : « Par la même occasion, l’enseigne annonce le lancement d’une nouvelle campagne en collaboration avec Lay’s, qui séduira davantage les papilles des Marocains. L’offre propose un sandwich « Lay’s twister » seul à 47 MAD et en menu au prix de 62 MAD, en édition limitée pour une durée d’un mois ».

Ainsi donc et conformément au plan d’expansion initial annoncé en début de l’année 2022, KFC Maroc a ouvert 10 nouveaux restaurants avec un investissement global de 30 MDH. En 2023, KFC compte continuer sur ce même trend et ainsi confirmer son intérêt pour le marché national et prévoit en total 10 nouvelles ouvertures en 2023, dans différentes villes du Royaume. La nouveauté, est que les amateurs des recettes de poulet frit de KFC vont pouvoir trouver l’enseigne au niveau des stations-services. Ainsi 10 restaurants KFC seront ouverts dans différentes villes au niveau du Royaume

Côté qualité, l’enseigne respecte un cahier de charge minutieux de KFC à l’international. Les cuisiniers de KFC préparent sur place les menus dans le respect de la fameuse recette conçue par le Colonel Sanders, fondateur de la chaîne de restauration éponyme, explique-t-on auprès de KFC Maroc qui tient à rappeler que 80% des ingrédients utilisés dans les recettes de KFC sont marocains et 100% du poulet transformé par la célèbre chaîne de restauration est de provenance locale.

Par ailleurs, KFC collabore uniquement avec des fournisseurs qui ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse et qui respectent scrupuleusement son cahier de charges et ses critères de qualité.

Aujourd’hui, KFC Maroc a pu positionner la marque dans le top 3 des meilleurs marchés de restauration rapide dans la région MENA. En effet, le marché marocain capte désormais la deuxième meilleure expansion, après l’Arabie Saoudite au niveau de la région.

