Kenzi Tower Hotel et Rafinity, une passion commune pour le Maroc authentique

Le groupe Oromécanica de par son enseigne Rafinity et le Kenzi Hotels Group de par son établissement le Kenzi Tower Hotel s’unissent pour offrir une expérience unique. ‘‘Partageant les mêmes valeurs, leur union était inévitable. Leurs valeurs tournent autour de leur passion pour le Maroc et ses atouts. Leur vocation est de toujours rechercher à faire découvrir leur pays, leur culture et d’exceller dans leurs professions respectives, ils ont le plaisir du partage. Dans le domaine de l’hôtellerie et de la joaillerie, le savoir-faire, l’attention aux détails, l’hospitalité et la générosité sont clé’’, dit-on auprès de Kenzi Tower pour qui les 2 entités proposent des prestations pour différentes bourses : un luxe marocain abordable qui respecte les normes internationales, une modernité et une évolution constante et surtout un engagement quotidien pour satisfaire une clientèle exigeante à l’affut des nouveautés. Une vraie mise en scène de la modernité alliée au meilleur de la tradition.

A partir de septembre 2019 les clients résidents du Kenzi Tower Hotel auront la possibilité d’être pris en charge par Rafinity pour une visite guidée et personnalisée, de leur nouveau Showroom et bénéficieront en plus de prix préférentiels. Pour rappel, la marque Rafinity du groupe Oromécanica propose des créations variées pour tous les gouts. L’exigence de qualité et de créativité des artisans joaillers a permis à Rafinity de s’imposer tant sur le marché national et très bientôt à l’international. Le groupe OroMécanica est une adresse dans l’univers de la bijouterie et de la haute joaillerie. Cette unité à l’envergure internationale a réussi à préserver le cachet traditionnel de ses créations tout en y insufflant la précision des dernières innovations technologiques.

HZ