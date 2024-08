Un incendie s’est déclaré, samedi soir, au marché de friperie « Joutiya ben Abbad » sis à l’arrondissement El Maamoura à Kenitra, apprend-on auprès des autorités locales.

Aussitôt informés, les autorités locales et de sécurité et les services de la protection civile se sont rendus sur place pour entamer les opérations d’extinction de l’incendie, ajoute la même source, notant que les équipes d’intervention ont pu circonscrire le feu, tandis que les efforts sont en cours pour la maîtrise et l’extinction définitive de l’incendie.

Selon un bilan provisoire, le feu qui s’est propagé dans le marché, a détruit près de 134 baraques, souligne-t-on, notant que les autorités concernées ont ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances et les causes de cet incendie.

LNT avec Map

