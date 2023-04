La Galerie d’art Living 4 Art à Casablanca organise une exposition collective intitulée « Etats d’âmes » mettant en avant les œuvres de plusieurs artistes contemporains tout au long du mois d’avril.

Les tableaux présentés illustrent la relation entre spiritualité et peinture, exprimant une variété d’émotions et de sentiments pour montrer que l’art est une expression de l’âme humaine.

L’artiste peintre Kaoutar Najad, présente une série de cinq tableaux dans lesquels elle invite les spectateurs à un voyage introspectif pour explorer leur propre univers intérieur et à regarder leurs côtés sombres et lumineux.

« A travers le choix des formes, des mouvements et des couleurs, je représente et peins les blessures qui m’animent jusqu’à leur guérison. Ces émotions, ces fêlures demeurent universelles et, à travers mes tableaux, j’invite à laisser mon âme s’exprimer, en sublimant nos imperfections », explique-t-elle.

Né à El Jadida, en 1985, Kaoutar Najad a remporté plusieurs prix dès son jeune âge et a exposé ses œuvres à travers le monde, y compris à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et à la Galerie Crystal Racine à Montréal.

Partagez cet article :