Justice : Aujjar veut préparer les magistrats à la transformation numérique

Le ministère de la Justice œuvre pour prodiguer aux magistrats marocains une formation qui soit en phase avec les standards en vigueur au niveau international. Et de poursuivre devant les parlementaires que » la formation de base des attachés de justice est fondée sur une stratégie prenant en considération le renforcement de leurs capacités, non seulement sur les plans cognitif et jurisprudentiel, mais également dans le volet pratique’’. Les magistrats marocains bénéficient de formations continues et spécialisées, a-t-il soutenu, notant qu’un total de 677 parmi eux ont pris part à des formations l’année précédente afin de se familiariser avec les nouveaux textes juridiques et jurisprudentiels.

Aujjar a noté que son département ambitionne également de réussir la transition numérique, afin d’améliorer la qualité des jugements rendus, avec la mise en place d’un programme destiné aux magistrats ayant pour mission de calculer l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, sans pour autant toucher à leur pouvoir discrétionnaire, rappelant que ce programme a réalisé un bilan positif après son activation. Le ministère a également adopté un système d’information permettant de gérer les infractions et de les relier au système d’information du ministère de l’Équipement et du Transport de manière à permettre de transmettre électroniquement les dossiers d’infraction aux parquets compétents, qui les traitent automatiquement après les avoir contrôlés, ce qui permet ainsi aux magistrats de rendre leur verdict de manière simple, rapide et plus professionnelle. Le Rniste Aujjar a également précisé que le ministère souhaite favoriser un climat propice pour permettre aux juridictions d’améliorer les jugements.

