Faouzi Bensaïdi signe son cinquième long-métrage avec « Jours d’été », une comédie dramatique adaptée de la célèbre pièce « La Cerisaie » d’Anton Tchekhov. Le film raconte le retour de Jalila (Mouna Fettou) après une longue absence à l’étranger, dans une famille en déclin, où elle tente de sauver le domaine familial.

Entourée de son frère Kamal (Bensaïdi) et de sa sœur Aïcha (Nezha Rahil), elle doit naviguer entre souvenirs heureux et réalités amères, tandis que des personnages aux intentions variées gravitent autour d’eux. Le film explore les thèmes des retrouvailles, des tensions familiales et des chocs générationnels.

Tourné dans un domaine pittoresque de Tanger, « Jours d’été » met en avant un casting talentueux incluant Mouhcine Malzi, Nadia Kounda et Hasnaa Moumni.

Bensaïdi, fort de plus de dix ans de théâtre, a conçu ce projet après avoir animé un atelier à l’École supérieure des arts visuels de Marrakech, où il a rencontré sa productrice, Rajae Hassani. Le tournage a duré trois semaines.

Le film représente une nouvelle étape dans la carrière de Bensaïdi, qui continue d’explorer les complexités des relations humaines à travers son œuvre.

AL

Partagez cet article :