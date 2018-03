PARTAGER Les journées de la finance de retour pour leur 7ème édition

La Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF) organise, du 12 au 18 mars courant, la 7e édition des journées de la finance pour les enfants et les jeunes (JFEJ), et lance l’application mobile «MIZANIYATI», dédiée pour la gestion de budget.

Devenue au fil des éditions un événement phare de l’éducation financière des enfants et des jeunes, cette édition est programmée à l’international à travers Global Money Week, aux mêmes dates. Pas moins de 140 pays y prennent part, en partenariat avec la CYFI (Child and Youth Finance International), organisation non gouvernementale initiatrice de ces journées.

S’appuyant sur les résultats et réalisations des précédentes éditions, la Fondation a initié il y a quelques mois des travaux en interne pour la préparation de ces journées, en mettant en place de nouveaux contenus, notamment les livrets et annexes, en arabe et en français, adaptés aux trois niveaux scolaires : primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant.

Les guides distribués auprès des bénéficiaires abordent de manière simplifiée les concepts de la monnaie, le budget, l’épargne, la banque, la bourse et l’assurance.

Plus de 200.000 élèves attendus cette année

En plus de la révision à la hausse du nombre des élèves bénéficiaires du programme des visites (plus de 30% par rapport à l’année 2017), soit plus de 200.000 élèves, l’édition 2018 sera marquée par une grande nouveauté, à savoir l’intégration des élèves stagiaires de la formation professionnelle, selon un programme arrêté conjointement avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et l’Office de la Formation Professionnelle et la Promotion de l’Emploi (OFPPT), programme qui profitera à pas moins de 20.000 bénéficiaires.

Au menu du programme dit «classique» :

– Des visites aux succursales et agences Bank Al-Maghrib, aux agences bancaires et agences d’assurances, à Dar As-Sikkah, au Musée de la monnaie, à la Bourse de Casablanca, à l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale et à l’Autorité de Contrôle du Marché des Capitaux, qui ouvrent leurs portes durant ces journées, favorisant ainsi le contact entre, d’une part, les enfants et les jeunes, et les professionnels du monde de la finance d’autre part.

En outre, les élèves bénéficieront des sessions de sensibilisation au niveau des lycées et centres de formation professionnelle, où des animateurs sont également mobilisés pour animer des sessions d’information selon un canevas préalablement arrêté.

Il est à noter que depuis leur lancement en 2012, ces journées ont pu profiter à pas moins de 570.000 élèves, à travers toutes les régions du pays, tout en veillant aux dimensions genre et parité urbain rural ainsi qu’à l’intégration graduelle des enfants aux besoins spécifiques.

Parallèlement et afin d’élargir le spectre de la population touchée par cet évènement, la FMEF lance, depuis la dernière édition, une campagne digitale au niveau des réseaux sociaux, notamment Facebook.

Une nouvelle application mobile pour vulgariser le monde de la finance

Par ailleurs, et à l’occasion de ces journées, la FMEF lance une nouvelle application mobile de gestion de budget «MIZANIYATI», bilingue (arabe – français). Destinée au tout public et pensée dès le départ en deux parcours, normal et simplifiée, MIZANIYATI permet à tout un chacun de faire le suivi détaillé des rubriques de son budget, revenus, dépenses, épargne et crédit.

MIZANIYATI est également un canal de diffusion de contenu d’éducation financière visant le renforcement de l’inclusion financière et de la protection des consommateurs ainsi que la promotion de la citoyenneté économique et sociale.

Profitant de l’essor du mobile, la FMEF a développé une application mobile à même de promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion du budget personnel ou familial.

Disponible sur les plateformes Androïd et Apple Store, l’application a pour principales ambitions de :

– Permettre aux ménages marocains et aux particuliers de gérer leur budget de façon efficace, pédagogique et attractive ;

– Familiariser cette même cible avec les différentes notions et habitudes financières essentielles à un bon équilibre budgétaire et financier ;

– Etre une source d’information et de bonnes pratiques s’agissant des finances personnelles.

La réalisation de cette application mobile s’est basée sur un benchmark international, mais également sur une enquête qualitative que la FMEF a mené auprès de professionnels du digital, de jeunes cadres actifs et connectés ou encore de personnes peu alphabétisées en partenariat avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme (ANLCA). Cette enquête s’est appuyée sur des focus groups qui se sont déroulés avant le développement de l’application et également en phase de test.

Elle a permis de vérifier sa pertinence fonctionnelle qui se base sur une navigation selon un double parcours : un parcours standard pour la population initiée et un parcours simplifié destiné à une population peu alphabétisée.

Mizaniyati : 5 principaux modules

La structure de l’application pour sa part repose sur 5 grands modules inhérents à la gestion budgétaire et qui sont :

– La gestion des ressources qui donnera à l’utilisateur la possibilité de facilement répertorier et de faire le suivi de ses ressources, quelles que soient son activité et la périodicité de ses revenus.

– La gestion des dépenses qui permet de faire le suivi de ses dépenses qu’elles soient fixes ou variables, récurrentes ou exceptionnelles.

– La gestion de l’épargne qui a pour objectif d’encourager l’épargne en tant que pratique essentielle à une gestion financière saine mais aussi de permettre à l’utilisateur de catégoriser et de suivre son épargne selon les objectifs qui l’ont motivée.

– La gestion du crédit qui donne à l’utilisateur la possibilité de gérer ses crédits et ses prêts tout en le sensibilisant aux dangers du surendettement.

– Informations et bonnes pratiques est le module éditorial de l’application axé certes sur les finances personnelles mais avec une ouverture sur la finance d’entreprise.

Mizaniyati offre à son utilisateur des reportings de ses différents emprunts et épargne lui permettant un suivi dans le temps et par rubriques en vue de décisions financières réfléchies. Grâce à son système de notification personnalisée, l’application permet un accompagnement de l’utilisateur dans la gestion de son budget, facilitant l’acquisition de compétences et de connaissances financières utiles nécessaires pour un équilibre budgétaire, gage de bien être financier.

Notons que lors de l’édition de 2017, pas moins de 140 pays ont célébré l’événement « Global Money Week » permettant la participation de plus de 7 millions d’enfants et jeunes.

L’organisation de cet événement au Maroc est, depuis la première édition, fortement saluée dans les différents forums mondiaux de la CYFI, en obtenant le prix de la meilleure organisation en 2012 et en terminant finaliste en 2016 aux prix Pays pour la stratégie nationale d’éducation financière et le prix de la meilleure organisation des Journées de la Finance des Enfants et des Jeunes.

Imane Jirrari