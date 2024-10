Tout récemment, à Benguerir, la deuxième édition de la Journée Nationale de l’Industrie s’est tenue sous le thème « Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires ».

Lors de cet événement, les différents intervenants ont été unanimes sur ce qu’ils ont qualifié de performances remarquables enregistrées par l’industrie, sous l’impulsion du souverain, et son rôle stratégique dans le développement économique et sociale du pays, en tant que catalyseur par excellence de l’export (88% des exportations du Royaume sont des produits manufacturés en 2023) et de l’investissement productif (1er pourvoyeur d’IDE au Maroc) : « A travers une montée en gamme significative, une intégration de plus en plus poussée dans les chaines de valeur mondiales et des compétences qualifiées, le secteur industriel est devenu l’un des piliers stratégiques de la souveraineté économique nationale », dit-on auprès des panélistes.

Pour le président de la CGEM, les différentes stratégies ambitieuses mises en place ont été soutenues par un réseau d’infrastructures industrielles et logistiques, à l’instar du Port Tanger Med, classé au premier rang dans le bassin méditerranéen et en Afrique, un réseau autoroutier long de 1800 kilomètres, ainsi que la mobilisation de 13.000 hectares de foncier industriel et la création de 150 zones industrielles. Ces stratégies industrielles, ajoute-il, ont également été accompagnées par des réformes structurantes en vue d’améliorer le climat des affaires, d’élever le niveau de la formation des compétences à travers le développement de structures de formation nouvelles, comme les cités des métiers et des compétences, et en vue de promouvoir la compétitivité de l’industrie nationale.

Chakib Alj a ajouté qu’en un quart de siècle, la taille de l’industrie nationale s’est démultipliée. Ceci est notamment reflété par : l’augmentation de 6 fois de la valeur des exportations industrielles, passées de 61 milliards de dirhams en 1999 à 376 milliards de dirhams en 2023 ; l’augmentation du nombre des entreprises industrielles, qui sont passées de 4500 entreprises en 1999 à quelque 13.000 entreprises en 2023; l’augmentation du nombre des emplois créés par le secteur, passés que 477.000 en 1999 à presque 1 million de postes d’emploi aujourd’hui ; le pays a également pu, dans le cadre de cette dynamique, élargir son ouverture économique à travers des accords de libre échange qui lui ont donné l’opportunité d’accéder à plus de 2,3 milliards de consommateurs.

Toutefois, il a tenu à préciser que de nombreux projets structurants ont également été lancés en vue d’accompagner les opérateurs industriels et de promouvoir l’industrie nationale, à l’instar de la nouvelle charte de l’investissement, la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », la promulgation de la loi sur les délais de paiement, la création de 22 zones nouvelles d’accélération industrielle au niveau de 8 régions, le versement aux entreprises de plus de 20 milliards de dirhams au titre des arriérés sur la TVA et autres…Par ailleurs, étant donné, dit-il, qu’elles constituent plus de 90 % du tissu économique national, la nouvelle charte de l’investissement proposera des mesures spécifiques au profit des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à travers l’incitation des investissements dont la valeur est comprise entre 1 million et 50 MDH, y compris les entreprises industrielles.

Tout cela a permis à notre pays de faire preuve de résilience face aux mutations de la conjoncture, en dépit de la succession des chocs économiques. Ceci est reflété par une série d’indicateurs significatifs comme le PIB non agricole moyen qui s’est établi à 3,6 % en 2023 et qui a enregistré un taux de 3,4 % en tant que moyenne cumulative depuis 2021, soit 1 point de plus que la moyenne enregistrée sur la période 2014 – 2021…

Sur un autre registre, d’autres intervenants ont appelé à consolider les leviers essentiels au renforcement de la souveraineté industrielle du Maroc. Il s’agit tout particulièrement de la nécessité de soutenir la compétitivité des écosystèmes industriels, de renforcer l’intégration en profondeur, de réussir la transition énergétique et de favoriser l’innovation au sein du tissu industriel national : « La montée en compétences du capital humain marocain, et le renforcement de l’initiative entrepreneuriale sont autant d’opportunités que notre pays doit saisir pour asseoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions et créant davantage d’emplois, de valeur et de richesse », ont-ils insisté.

H.Z

