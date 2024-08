La Stratégie arabe de la jeunesse, la paix et la sécurité 2023-2028 a été lancée, mercredi à Amman, lors d’un Forum mondial de haut niveau sur la jeunesse, la paix et la sécurité.

Lancée par le Prince Héritier du Royaume Hachémite de Jordanie Al Hussein Ibn Abdallah II, cette initiative constitue le fruit d’un travail mené par un comité ministériel arabe dirigé par la Jordanie, en collaboration avec la Ligue arabe.

Cette stratégie vise à mettre en œuvre l’agenda jeunesse, paix et sécurité ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité (2250, 2419, 2535) pour renforcer le rôle de la jeunesse arabe dans la prise de décision et promouvoir leur participation politique et économique et atteindre la sécurité économique.

Elle ambitionne également d’aller de l’avant dans l’agenda de la jeunesse, de la paix et de la sécurité dans les pays arabes, dans la mesure où « la jeunesse est la plus grande richesse de la région arabe ».

S’exprimant à l’ouverture du Forum, le Premier ministre jordanien, Bisher Al-Khasawneh a mis en avant le besoin pour la jeunesse de la région d’une feuille de route eu égard aux contraintes auxquelles elle fait face, soulignant l’importance de mettre en place des plans nationaux pour opérationnaliser cette stratégie, qui tiennent compte de la divergence des priorités et des particularités de chaque pays. Il a également indiqué que la Jordanie est sur la voie d’une modernisation globale de ses parcours politique, économique et administratif, notant que les élections parlementaires prochaines verront et pour la première fois « une représentation plus élargie des jeunes, en baissant l’âge de candidature à 25 ans et en assurant des sièges plus avancés pour les jeunes sur les listes des partis ».

De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit a mis en exergue l’importance de cette stratégie, aspirant à « ce qu’elle contribue à renforcer le rôle de la jeunesse dans la prise de la décision politique aux niveaux national et régional et à réaliser la paix et la stabilité dans la région ».

Pour sa part, la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix aux Nations Unies, Rosemary DiCarlo, a souligné l’importance de ladite stratégie dans l’implication de la jeunesse pour une paix et une sécurité durables, ajoutant que près de 60% des jeunes de la région sont âgés de moins de 30 ans.

Ce conclave de haut niveau sera marqué, deux jours durant, par des sessions de dialogue sur les mécanismes de promotion et de mise en œuvre de l’agenda de la jeunesse, de la paix et de la sécurité ainsi que les priorités des États membres dans le développement du plan d’action de la stratégie.

Prennent part à ce forum, organisé en partenariat avec la Ligue arabe, des délégations de jeunes arabes et des représentants de la société civile et d’organisations internationales.

La session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports relevant du Conseil de la Ligue des États arabes s’est tenue en marge des travaux du Forum mondial de haut niveau sur la jeunesse, la paix et la sécurité.

Une délégation du Royaume du Maroc prend part à ce Forum mondial, présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, avec la présence du directeur de la Coopération et des Affaires juridiques au département de la Jeunesse outre une délégation des jeunes qui participe aux différents ateliers du Forum.

Par ailleurs, Mohamed Mehdi Bensaid a tenu, mercredi à Amman, des réunions avec plusieurs de ses homologues arabes, ainsi qu’avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, en marge de sa participation à la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports.

Ainsi, M. Bensaid a rencontré le ministre bahreïni de la Jeunesse, le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, le ministre libyen de la Jeunesse, le ministre palestinien de la Jeunesse et des Sports, le ministre jordanien de la Jeunesse et le ministre de la Jeunesse des Émirats arabes unis.

Ces réunions ont été notamment axées sur le renforcement des relations bilatérales et la coopération conjointe ainsi que sur les moyens permettant de mieux servir la jeunesse dans le monde arabe.

A cette occasion, M. Bensaid a présenté à ses homologues arabes les projets entrepris par le Maroc au service des questions de jeunesse, notamment le « Pass jeunes », le programme « Motatawi3 » (volontaire), le Prix du Maroc de la Jeunesse, outre les projets de renforcement des infrastructures destinées aux jeunes.

Le ministre a également discuté avec ses homologues arabes de la situation que traverse la région et des derniers développements et leur l’impact sur les jeunes et leur avenir, insistant sur l’importance de la coordination au sein des instances régionales et internationales pour mieux servir les questions de jeunesse.

Dans le même contexte, M. Bensaid a rencontré le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Ghei, qui dirige la délégation de la Ligue arabe lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports.

LNT avec Map

Partagez cet article :