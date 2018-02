PARTAGER Jerada: Plus de 1.000 dossiers déposés par des porteurs de projets

Plus de 1.000 porteurs de projets ont déposé, ces derniers jours, leurs dossiers auprès d’une commission conjointe créée dans le cadre de la mise en application d’un ambitieux Plan de développement socio-économique de la province de Jerada, a indiqué le chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la province, Issam El Jamai.

Ledit plan, dont les grandes lignes ont été présentées récemment, prévoit dans son volet économique plusieurs mesures visant à accorder aux porteurs de projets des facilités d’investissement en vue de créer des projets générateurs d’emplois au profit de la population de la province.

A cet effet, trois guichets ont été mis en place pour faciliter la réception des demandes émanant des porteurs de projets et leur apporter toutes les informations requises, a fait savoir M. El jamai dans une déclaration à la MAP, précisant que l’opération de réception de dossiers se poursuit encore.

Selon le même responsable, une commission composée de représentants des autorités provinciales, de l’Agence de développement social (ADS), du Centre régional d’investissement (CRI) et de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) ainsi que d’experts a été mise en place pour l’examen et l’évaluation des dossiers reçus.

M. El Jamai a relevé, par ailleurs, que la répartition des projets présentés jusqu’à présent montre un grand engouement pour le secteur agricole qui demeure un véritable levier de développement.

Et de poursuivre que les projets présentés portent également sur les activités industrielles et minières, notamment l’exploitation du charbon dans un cadre légal garantissant la sécurité des ouvriers et la commercialisation optimale de la production outre les secteurs du tourisme et des services.

L’étude préliminaire des dossiers soumis pour examen et validation révèle aussi que la participation des femmes porteuses de projets à cette opération est évaluée à plus de 40 pc, ce qui atteste que la femme est désormais au cœur du renouveau économique et social de cette région.

LNT avec Map