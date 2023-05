Du 22 au 24 juin, Jazzablanca sera de retour à Anfa Park et à la Place des Nations Unies. Pour cette 16ème édition, le festival présente une programmation où talent, passion et émotions seront au rendez-vous.

Entre jazz, fusions, musique mandingue, blues, pop et soul… l’affiche de cette année regroupe des univers musicaux multiples, et réunit 18 groupes et artistes marocains, africains et internationaux.

Le public aura rendez-vous avec Beth Hart, Mika, Nile Rodgers & CHIC, Aloe Blacc, ou encore Antibalas & Mehdi Nassouli, Kamaal Williams, La Femme, Sarah McCoy, Sona Jobarteh et bien d’autres…

Pour la deuxième année consécutive, Jazzablanca s’étendra sur l’espace de Anfa Park. Le Village, très apprécié des festivaliers, proposera de nouvelles activités et animations, qui font l’originalité de l’expérience Jazzablanca. En plus des restaurateurs présents, le village accueillera de nouveau un espace gaming, une zone chill, une boutique Jazzablanca, ainsi que le marché des créateurs qui attire de nombreuses marques locales et nationales. De plus, Jazzablanca innove cette année en généralisant le système cashless pour faciliter les paiements au festival, rendant ainsi l’expérience festivalière plus fluide et agréable.

Côté programmation de cette édition, Jazzablanca a prévu 4 concerts par soir à Anfa Park. Les artistes du festival se produiront sur deux scènes : la Scène 21 (18h00 et 19H45), placée sous le signe de la découverte de sonorités du monde tout en proposant différentes formes de jazz, et la Scène Casa Anfa (21h30 et 23H30) qui regroupera les têtes d’affiche de la 16ème édition.

Grâce au partenariat avec le groupe bancaire, la scène BMCI sera de nouveau de la partie sur la Place des Nations Unies. Pour 2023, et suite à l’appel à projet lancé en début d’année, la scène BMCI accueillera 6 groupes marocains, dont les registres et sensibilités musicales font la belle part aux musiques du Sud. Ces musiciens feront voyager le public sur des rythmes à la fois ancestraux et résolument modernes, reflétant la richesse et la diversité culturelle du Maroc d’aujourd’hui.

Rendez-vous donc le 22 juin prochain pour un voyage musical à travers le monde !

H.Z

