Jazzablanca Festival change de date

Jazzablanca s’est imposé au fil des années comme l’événement musical phare de Casablanca. Depuis sa création en 2006, le festival a évolué pour devenir un lieu de rencontres qui attire un public venu de tous les horizons.

Cet événement au succès grandissant a, en 2018, battu le record de fréquentation avec plus de 75 000 festivaliers, soulignant l’attachement croissant des Casablancais à ce rendez-vous annuel !

D’une programmation printanière, le festival se tiendra désormais en début juillet.

« Soleil omniprésent, début des vacances… toutes les conditions sont réunies pour offrir une belle semaine de fête et de musique, avec encore plus de nouveautés » expliquent les organisateurs.

La 14 ème édition du Jazzablanca Festival se déroulera sur 6 jours, du 2 au 7 juillet, dans 2 lieux (l’Hippodrome Casa-Anfa et la place des Nations-Unies) où prendront place 5 scènes.

Au programme, le légendaire groupe d’Indie pop écossais Franz Ferdinand, la merveilleuse Calypso Rose, Michael Kiwanuka, les talentueux Metronomy, Atlantic Soul Orchestra, le groupe français NoJazz, le beatmaker et producteur de hip hop et de funk français Guts, l’immense Aziz Sahmaoui et à sa formation University of Gnawa, Don Bryant & The Bo-Keys, Adam Naas, etc.

Jazzablanca c’est aussi les masterclasses! A chaque édition, le festival offre l’opportunité aux musiciens amateurs ou confirmés de rencontrer et échanger avec des artistes de grand talent.

Cette année, deux masterclasses auront lieu à l’Hippdrome Casa-Anfa : Une masterclass batterie, avec le batteur et musicien incontournable de renommée internationale Karim Ziad, le jeudi 4 juillet, et une masterclass Fanfare avec le brass band Hypnotic Brass Ensemble le samedi 6 juillet.

Une troisième formation sera proposée, en partenariat avec Heeds, application de management qui vise à coordonner tous les métiers concernés par l’organisation d’un évènement au sein d’une même interface.

L’espace associatif de la Fondation BMCI

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation BMCI installe son espace associatif à l’Hippodrome Casa-Anfa tout au long de Jazzablanca Festival. « Cet espace dédié à des partenaires soutenus par la Fondation BMCI est l’occasion pour les festivaliers d’être sensibilisés sur les causes soutenues dans le domaine de la Solidarité et surtout d’agir en contribuant financièrement ou autre à améliorer la situation de ces populations fragilisées. » ont souligné les organisateurs lors de la conférence de presse organisée mardi 18 juin.

