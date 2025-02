Dans le cadre de sa 18ème édition qui se tiendra du 3 au 12 juillet prochain, le festival Jazzablanca a dévoilé, mardi, la programmation des soirées du Village.

Selon un communiqué des organisateurs, le Village, qui se réinvente cette année, sera pendant quatre soirs (du 6 au 9 juillet) au centre de l’expérience Jazzablanca, en offrant une immersion mêlant musique, art et convivialité autour de la Scène 21 et de la place centrale du Village.

Avec un line-up d’une grande exigence artistique, le Village proposera un voyage au cœur de la nouvelle scène jazz internationale, tout en mettant en avant des artistes marocains et africains qui redéfinissent les genres, indique-t-on de même source.

Au programme, huit formations pour une expérience sonore pleine de contrastes et de surprises.

Le dimanche 6 juillet, Salif Keïta, icône de la musique mandingue, offrira un concert dans le cadre de sa tournée exclusive en 2025, où il revisite son répertoire en version acoustique. Aïta Mon Amour, duo formé par Widad Mjama et Khalil Epi, célèbrera ensuite le chant de l’aïta avec un dialogue entre tradition marocaine et influences électroniques.

Lundi 7 juillet, la chanteuse, auteure-compositrice et productrice tunisienne Emel présentera sa fusion entre sonorités folk, électroniques et influences nord-africaines. Elle fera la première partie du multi-instrumentiste Jordan Rakei, artiste néo-zélandais, qui livrera un concert où se croisent néo-soul, jazz contemporain et R&B.

Mardi 8 juillet, le groove londonien du groupe Waaju rencontrera l’univers gnaoua du maâlem Majid Bekkas pour une fusion vibrante et colorée. Le même soir, Ezra Collective électrisera la scène avec son jazz puissant, teinté d’afrobeat et de hip-hop.

Enfin, le mercredi 9 juillet, Alfa Mist investira la scène pour dévoiler son approche unique du jazz contemporain. Suivra ensuite le concert de Tif, rappeur algérien installé en France, qui s’impose aujourd’hui comme l’une des voix montantes du rap.

D’autres noms viendront compléter cette programmation dans les semaines à venir, précisent les organisateurs.

LNT avec Map

