L’édition 2025 du festival Jazzablanca, qui se déroulera du 3 au 12 juillet, marque un tournant dans l’histoire de l’événement. Pour sa 18ᵉ édition, le festival étend sa durée à dix jours et adopte une nouvelle organisation, avec des temps forts programmés sur plusieurs scènes. L’objectif est de renforcer sa place parmi les grands rendez-vous musicaux de l’été, tout en conservant son identité, expliquent les organisateurs.

La programmation 2025 s’annonce particulièrement variée, avec un mélange d’artistes internationaux et locaux, dans des ambiances allant du grand spectacle à des moments plus intimistes.

Du 3 au 5 juillet, Les premières journées mettront en avant des têtes d’affiche internationales et des performances dynamiques sur les scènes Casa Anfa et Scène 21, avec notamment El Comité, un groupe cubain qui fusionne jazz et influences afro-cubaines, et Hindi Zahra, qui présentera son nouvel album mêlant blues, folk et influences berbères et andalouses.

La soirée d’ouverture du 3 juillet sera marquée par la présence de la légende britannique Seal, qui interprétera ses classiques tels que « Kiss from a Rose » et « Crazy ».

Le 4 juillet, le guitariste polonais Marcin, connu pour son jeu virtuose, ouvrira la soirée sur la Scène 21, tandis que la scène Casa Anfa accueillera l’icône brésilienne Seu Jorge, célèbre pour ses tubes de samba moderne et ses reprises de David Bowie en portugais. La soirée se poursuivra avec les légendaires Kool & The Gang, qui, en plus de leurs grands classiques comme « Celebration » et « Jungle Boogie », présenteront des morceaux de leur dernier album « People Just Wanna Have Fun ». Du 6 au 9 juillet, le festival mettra l’accent sur des propositions plus pointues et intimistes sur la Scène 21, avec des découvertes d’artistes innovants, dans une ambiance conviviale au cœur du Village du festival.

Enfin, du 10 au 12 juillet, les scènes Casa Anfa et Scène 21 accueilleront des performances intenses pour clôturer l’édition 2025 de Jazzablanca.

Le 10 juillet, le pianiste palestinien Faraj Suleiman et son Jazz Quintet proposeront un jazz audacieux alliant mélodies du Levant et harmonies sophistiquées. Le 11 juillet, le trompettiste Ibrahim Maalouf, fidèle du festival, reviendra avec son projet « The Trumpets of Michel-Ange », pour une performance créative et émotive, après un passage remarqué en 2022. Le 12 juillet, le groupe congolais Jupiter & Okwess, dirigé par Jupiter Bokondji, ouvrira la soirée de clôture avec un mélange de rumba congolaise, funk et rock. Enfin, le festival se clôturera avec le rappeur américain Macklemore, qui se produira pour la première fois au Maroc, apportant une dimension internationale au festival.

AL

