PARTAGER Jalal Benchekroun, DG AtlantaSanad Assurance : « Réinventer notre relation avec l’assuré »

Le 1er juin dernier, les compagnies d’assurances Atlanta et Sanad avaient annoncé leur projet de fusion. Ce 25 septembre, lors des Assemblées Générales des deux sociétés, celle-ci a été actée, et elles ne font désormais qu’une seule et unique compagnie : AtlantaSanad Assurance. Cette nouvelle entité, qui affiche un chiff­re d’aff­aires (2019) consolidé de près de 5 MMDH, plus de 650 collaborateurs et un réseau exclusif de près de 400 points de vente, occupe ainsi le 2ème rang dans le marché marocain de l’Assurance Non Vie.

Pour nous offrir un aperçu des projets et ambitions d’AtlantaSanad Assurance, mais aussi de l’impact de la crise sur les deux sociétés et le secteur des assurances en général, M. Jalal BENCHEKROUN, Directeur Général d’AtlantaSanad Assurance, a accepté de répondre à nos questions.

La Nouvelle Tribune : Comment s’est déroulée l’opération de fusion, notamment dans le contexte de la crise sanitaire ? Pourquoi ne pas avoir choisi d’attendre la fin de la crise ?

Nous avions le projet de la fusion dans le pipe depuis bien avant la crise sanitaire. Notre calendrier prévisionnel affichait une annonce vers la fin du mois de mars dernier. Après le déclenchement de la crise, nous avons reporté l’annonce en espérant que la crise sanitaire soit de courte durée. Quand l’état d’urgence a été reconduit le 20 mai, nous avons discuté en interne si on devait continuer notre projet ou le reporter. Verdict : nous avons décidé de poursuivre et nous avons annoncé, le premier juin, le projet de rapprochement.

Je ne vous cache pas que la mission n’a pas été des plus faciles. Mais nous nous sommes adaptés à la situation pour être autant productifs qu’en temps normal si ce n’est plus. Je tiens d’ailleurs à remercier et féliciter l’ensemble des collaborateurs et partenaires impliqués qui n’ont pas épargné d’efforts pour donner le meilleur d’eux même, durant cette période, en se dotant d’énergie positive et de persévérance.

Quels sont les objectifs escomptés de cette fusion, en termes de conquête de parts de marché au Maroc, mais aussi de développement à l’international ?

AtlantaSanad détient, actuellement, quelque 11% de parts de marché et est le 2ème Assureur Non Vie au Maroc. Ce qui nous place déjà comme une compagnie plus grande, plus forte mais aussi et surtout plus ambitieuse. Notre ambition, comme tout autre opérateur, est d’acquérir plus de parts de marché, mais avant cela nous cherchons un objectif de proximité avec nos assurés. Nous sommes représenté sur le territoire marocain, à travers près de 400 points de vente exclusifs. Notre objectif est de servir nos clients de la meilleure manière en mettant le focus sur la relation client et tout en leur offrant des produits et services adaptés à leurs besoins.

Pour l’international, et dans le cadre de la récente organisation du Pôle Finance du Groupe Holmarcom, Atlanta Côte d’Ivoire Non Vie n’est pas une filiale d’AtlantaSanad Assurance. Elle fait désormais partie de notre Holding Holmarcom Africa Financial Services, elle-même filiale de Holmarcom Insurance Activities au même titre qu’AtlantaSanad Assurance. La compagnie étant jeune et est en train de construire sa notoriété en Côte d’Ivoire, nous avons choisi de ne pas l’affecter par notre projet de rapprochement. Ce schéma organisationnel nous permet d’ailleurs de développer nos activités au Maroc et en Afrique en même temps et d’une manière plus structurée.

À la lecture des résultats, les sociétés semblent avoir fait preuve d’une meilleure résilience face à la crise actuelle que certains de leurs concurrents, quelles en sont les raisons ?

En effet, les compagnies Atlanta et Sanad ont affiché de belles performances durant le 1er semestre 2020 mais ce n’est pas une nouveauté. Ces dernières années, nous avons souvent surperformé le marché à la lecture de plusieurs de nos indicateurs Vs ceux du marché. Ceci montre que les choix faits dans le cadre de nos plans stratégiques successifs étaient judicieux. Je rappelle que ces choix tablaient sur la mobilisation de notre capital humain, le renforcement de notre réseau d’agents (par la formation et l’ouverture de nouveaux points de vente), l’innovation et le développement de produits et service répondant aux besoins de nos clients. Nous comptons poursuivre sur ce chemin pour aller encore plus loin.

Selon vous, la crise de la covid-19 aura-t-elle un impact durable sur le secteur de l’assurance, que ce soit en termes de best practices par les professionnels ou de rapport à l’assurance de la part du grand public ?

Comme pour chaque crise, il y a certes des leçons à tirer et des best practices à mettre en place. Maintenant, cette crise est spéciale pour plusieurs raisons. D’abord, son périmètre est très large du fait qu’elle est mondiale. Sa durée est inconnue et son évolution n’est pas prévisible. Personnellement, je crois que nous sommes en train de vivre un chamboulement de nos habitudes et il faut qu’on fasse avec en continuant nos vies. D’où ma thèse de ‘Nouvelle Vie’ à laquelle il faudra qu’on s’adapte au lieu d’attendre que la tempête passe. Cette ‘Nouvelle Vie’ impose d’apprendre à vivre différemment et à travailler différemment. Et ça nous l’avons fait et réussi à AtlantaSanad Assurance en réinventant notre manière de travailler en interne. Ce qui reste, et c’est ce qui est plus lourd, c’est réinventer notre relation avec l’assuré. Le chantier est énorme et ne nous concerne pas seuls. Il implique de réinventer l’aspect règlementaire via une collaboration des compagnies et avec notre autorité de tutelle.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek