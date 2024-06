Jacob Delafon a revisité son showroom de Tanger avec un nouveau concept-store moderne, où les innovations et produits de la marque sont exposés. Ce showroom de 380 m² est conçu pour offrir une expérience immersive et un parcours client fluide et personnalisé, mettant en valeur les collections dans un cadre élégant et convivial.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de ce nouveau concept-store à Tanger, renforçant notre engagement envers le marché marocain. Nos clients dans la région du Nord bénéficieront de nos dernières innovations. Le Maroc est un marché stratégique pour Jacob Delafon, où nous continuons d’investir en ouvrant de nouveaux showrooms et en augmentant les capacités de notre unité industrielle à Tanger », a déclaré Aziz Bennis, le directeur Afrique & Rest of Europe.

Le showroom de Tanger est conçu comme un véritable espace de vie, favorisant le bien-être des visiteurs avec plusieurs espaces et équipements au design contemporain. Un espace de travail a été créé pour que les partenaires et clients puissent travailler sereinement. Inspiré par trois univers emblématiques de l’architecture parisienne, le showroom propose une immersion totale dans l’esprit de Paris, mêlant élégance, irrévérence et authenticité.

Les trois univers architecturaux sont : Classic Modernity, une réinterprétation du style haussmannien ; Atelier Vintage, une ambiance chaleureuse des brocantes et ateliers d’artisans du vieux Paris ; et Mechanic Chic, l’esthétique brute et épurée des lofts industriels.

Les collections 2024, dévoilées dans ce nouveau concept-store, s’inscrivent dans cette dynamique avec des fonctionnalités innovantes. La nouvelle gamme de robinetterie Grands Boulevards, aux lignes minimalistes, présente un design intemporel et élégant. La collection Vivienne, inspirée des anciennes usines parisiennes, offre plus de 5 000 possibilités de personnalisation. La collection Bastille propose une baignoire aux formes minimalistes et naturelles, tandis que la collection Seine de WC lavants offre des fonctionnalités intelligentes pour un confort et une hygiène optimisés.