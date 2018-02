PARTAGER Jacob Delafon dévoile ses nouvelles gammes pour 2018

Jacob Delafon, le spécialiste du bain et des sanitaires à la française, revisite son showroom de Casablanca dans un style qui se veut authentique et élégant. À cette occasion, un point de presse a été organisé, jeudi 22 février, au nouveau showroom casablancais, pour dévoiler les nouvelles gammes et collections de l’année 2018, en présence des dirigeants de l’entreprise.

La filiale du groupe Kohler a donc présenté ses nouveaux produits, organisés en gammes « basic confort », « luxe », et « grand luxe ». S’étendant sur 297 m2, le nouveau showroom est agencé selon trois espaces distincts qui expriment les différents univers de la marque. Le design des produits est à 100% d’origine française.

Lors de la conférence, les responsables se sont penchés, en premier lieu, sur l’histoire de la création de l’entreprise ainsi que les modèles de salles de bain français et leur évolution au fil du temps. Parmi les produits phare du spécialiste des sanitaires, on trouve « La Nouvelle vague ». Il s’agit d’une variété de produits et d’accessoires dont le design renvoie à une période célébrée mondialement par les architectes d’intérieur. Cette nouvelle collection s’appuie sur un ensemble riche, à savoir les plan-vasques de grande dimension, une cuve profonde, des tiroirs aux parois ajustables, de larges plages de pose, etc.

La filiale du groupe Kohler propose également « Voix Signature ». Il s’agit de vasques inspirées des emblèmes et des produits historiques de l’entreprise, à travers trois univers déco, « Classic Modernity », Mechanic Chic » et « Atelier Vintage ». Ces vasques sont dotées d’un nouveau style et d’un caractère propre, selon les préférences du client.

Une autre collection de l’entreprise est « Terrace », disponible dans 84 laques. L’étagère du miroir ainsi que le plumier sont également disponibles en version laquée pour une harmonisation de l’ensemble. L’extension de la gamme comprend de nouveaux produits offrant des rangements supplémentaires, à savoir une commande avec plateau en bois massif, et une nouvelle colonne équipée en version premium, deux prises de courant à l’intérieur, éclairage LED, et boite de rangement en bois massif. « Terrace » propose également un meuble intermédiaire pour joindre deux meubles sous plan-vasques, permettant ainsi une plage de pose supplémentaire.

Côté fonctionnalité, une partie des nouveaux meubles Terrace Extension comprennent une ou deux prises électriques et une prise USB. Les meubles sous plan-vasque sont équipés d’une lumière dans les tiroirs bas lors de leur ouverture, pour une touche fonctionnelle et esthétique.

Par ailleurs, une nouvelle gamme de lavabos et meubles sous lavabos a été présentée, dénommée « Struktura ». Tous les types de salle de bains en sont concernés. Au-delà de son esthétique, « Struktura » jouit des dernières technologies sans bride et de propulsion dynamique.

A propos de Jacob Delafon

Jacob Delafon est née de l’association de MM. Emile Jacob et Maurice Delafon qui avaient prévu, à la fin du 19e siècle, le développement de l’hygiène et de l’hydrothérapie. Ils ont fondé dès lors une usine à Pouilly-sur-Saône, et ont entrepris la fabrication de sanitaires en grès émaillé. Hormis Casablanca, Jacob Delafon est basée également dans d’autre régions du Royaume (Marrakech, Agadir, Meknès, et bien d’autres villes).

IJ