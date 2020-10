PARTAGER Italie: au moins 18 morts après un séisme dans le centre du pays

Au moins 18 personnes ont été tuées après un puissant séisme qui a frappé le centre de l’Italie dans la nuit de mardi à mercredi, ont rapporté les médias italiens, citant des sources locales et officielles.

Ce bilan, encore provisoire et non officiel, concerne trois villages, les plus touchés par ce tremblement de terre, situés dans une région montagneuse à quelque 150 km au nord-est de Rome. C’est à Pescara del Tronto, dans la région des Marches, que le bilan était le plus lourd mercredi matin avec dix morts, selon la protection civile régionale.

Six personnes sont également mortes à Amatrice, dans la région du Latium, non loin de l’épicentre du séisme, a assuré de son côté le président de la région du Latium, Nicola Zingaretti, arrivé mercredi matin sur les lieux et cité par les médias italiens.

Le maire d’Accumoli, commune située tout près de l’épicentre du séisme, a de son côté fait état de deux morts, décrivant à l’agence Agi une ville à moitié détruite. Selon lui, au moins quatre personnes sont encore prisonnières des décombres. « Ici, c’est une tragédie, nous avons des morts et des bâtiments détruits », a-t-il déclaré.

Certains médias donnent toutefois un bilan plus élevé en intégrant cette famille de quatre personnes dans le nombre des victimes.

LNT avec AFP