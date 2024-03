Le 18ème congrès national du Parti de l’Istiqlal (PI), prévu en avril prochain, se veut un congrès inclusif qui marquera un jalon organisationnel crucial dans l’histoire de la formation politique, a indiqué, samedi à Bouznika, le secrétaire général du parti, Nizar Baraka.

Intervenant à l’ouverture des travaux du Conseil National du parti, M. Baraka a expliqué qu’après les multiples défis et contraintes auxquels le parti a été confronté, le prochain congrès vise à donner un nouveau souffle et à marquer un nouveau départ pour le PI « afin d’atteindre le leadership souhaité » sur la scène politique.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de capitaliser sur la dynamique de réconciliation interne et sur les acquis et les bons résultats obtenus lors des dernières élections afin d’élever le parti au premier plan de manière durable, d’être plus efficace dans sa gouvernance, plus crédible vis-à-vis des citoyens et plus influent sur la scène politique nationale.

Il a soutenu que le congrès national sera une plateforme d’évaluation, d’autocritique, de développement des performances, de modernisation des mécanismes de travail et de renouvellement des élites, ce qui « renforcera l’attractivité de l’offre de l’Istiqlal et la rendra capable d’accompagner cette nouvelle génération de transformations politiques, économiques, sociales et culturelles que connaît notre pays sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI ».

« Le PI se doit d’être à la hauteur de cette montée en puissance que connaît notre pays en stimulant notre capacité collective, en tant que femmes et hommes indépendants, à être créatifs, à proposer des solutions et des alternatives pour accompagner ces transformations et les mener à bien », a ajouté M. Baraka.

Le SG du parti de l’Istiqlal a estimé que le prochain congrès marquera une étape de reconsidération des priorités et d’élargissement de la base des élites politiques et partisanes, capables d’accompagner ces aspirations et de les mettre en œuvre sur le terrain.

Et de conclure que le défi est à relever par toutes les composantes du parti, ses organisations, ses institutions, ses organes et ses associations professionnels, ainsi que par tous les militants, afin de renforcer la mobilisation, de resserrer les rangs et de continuer à renforcer l’unité et la cohésion du parti pour garantir la réussite de cet important jalon organisationnel.

Outre l’approbation de la tenue, les 26, 27 et 28 avril prochain à Bouznika, du 18ème congrès national du parti, les travaux de la session du Conseil National du PI ont été marqués par l’élection de Abdeljabbar Rachidi, membre du Comité Exécutif, à la présidence du comité préparatoire du congrès national, alors que Mansour Barki a assumé la vice-présidence du comité, Naima Benyahia le poste de rapporteur général et Mustapha Taj celui de rapporteur général adjoint.

LNT avec MAP

