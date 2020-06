PARTAGER Irizar Maroc, un taux d’intégration locale de 41%

L’assemblage de bus assuré par Irizar Maroc, dans le cadre du renouvellement du parc de transport urbain de Casablanca, a atteint un taux d’intégration locale de 41% avec un objectif à terme de 60%, a annoncé, jeudi à Skhirat, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

« Nous sommes aujourd’hui à 41% de taux d’intégration marocain et l’ensemble de la chaîne est en train de monter en gamme avec un objectif d’atteindre à terme 60% », a déclaré le ministre au terme une visite à l’unité industrielle Irizar Maroc, adjudicataire de la fourniture de 200 autobus destinés à la ville de Casablanca.

« Tout cela a été fait grâce à l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI qui a souhaité que les entreprises marocaines participent aux appels d’offre nationaux », a souligné M. Elalamy, faisant part de ses remerciements au ministère de l’Intérieur qui « s’est mobilisé d’une façon à ce que le produit marocain soit à l’ordre du jour ». Et de noter que Irizar a remporté une commande de 200 bus de l’appel d’offre relatif au transport urbain à Casablanca dont 60 bus ont été déjà achevés.

Il a en outre mis en avant la disponibilité des compétences de haut calibre au niveau national qui ont contribué à la fabrication locale de ces bus que le Maroc importait auparavant, exprimant son souhait de voir plus d’usines y contribuer pour améliorer le taux d’intégration locale.

« Il n’est pas normal que le Maroc continue à acheter des bus fabriqués à l’étranger et qu’il n’exporte pas des bus extrêmement compétitifs » d’une haute qualité à l’instar de ceux assemblés par Irizar, a-t-il dit, réitérant son engagement d’accompagner l’industrie marocaine pour monter en capacité et en compétence.

Irizar Maroc assemble ces autobus sur des châssis de la marque Scania, d’une longueur de 12 mètres et d’une capacité de 33 places assises. Ces véhicules incorporent la dernière technologie en termes de sécurité, de confort et d’accessibilité.

L’assemblage de ces bus de couleur jaune et grise, climatisés et munis de rampes pour fauteuils roulants a atteint, en un temps très court, un taux d’intégration locale de plus de 40% et continue à s’améliorer dans le cadre d’une collaboration avec le Ministère de l’Industrie, notamment, grâce à l’intégration d’autres commodités.

Au Maroc, le secteur du poids lourd compte des producteurs de bus, d’autocars, de semi-remorques et de camions, répartis en trois grandes activités principales: assemblage, carrosserie et distribution.

Grâce à ses stratégies industrielles, le Maroc s’est hissé en leader régional et africain de l’industrie de la mobilité.

LNT avec MAP