L’introduction en bourse de CMGP Group, acteur majeur de l’industrie agricole, s’est achevée avec succès, une bonne nouvelle pour le marché financier marocain. L’opération a permis de lever 1,1 milliard de dirhams (MAD) pour une capitalisation boursière totale de 3,4 milliards MAD.

Engouement pour l’opération

L’opération a porté sur un total de 5,5 millions d’actions proposées à un prix unitaire de 200 MAD. Les actions étaient réparties en deux types d’ordres : le Type I, représentant 68,2 % des actions, a été destiné aux investisseurs qualifiés avec une méthode d’attribution par prorata, tandis que le Type II, représentant 31,8 %, a été alloué avec une itération initiale jusqu’à 300 actions suivie d’un prorata.

L’engouement pour l’introduction a été particulièrement marqué avec une demande totale atteignant 203,4 millions d’actions, ce qui représente 37 fois l’offre initiale de 5,5 millions d’actions. Le taux global de satisfaction, défini comme le rapport entre le nombre d’actions attribuées et les actions demandées, s’est établi à 2,7 %.

Cette forte demande s’est traduite par la participation de 33 771 souscripteurs, parmi lesquels les personnes physiques se sont nettement démarquées avec 32 516 participants. Les institutionnels et les personnes morales ont également pris part à l’opération, même si leur nombre est resté plus restreint. L’attrait des petits investisseurs pour cette introduction est un signal positif pour la diversification et la démocratisation du marché boursier marocain.

L’opération a principalement attiré des investisseurs marocains, qui ont représenté une très large majorité des actions attribuées. En effet, 92,83 % des actions allouées aux institutionnels ont été attribuées à des acteurs nationaux, contre seulement 7,17 % pour les étrangers. Un constat similaire s’applique aux personnes physiques, avec 98,72 % des actions revenant aux souscripteurs marocains, contre 1,28 % pour les investisseurs internationaux.

Malgré cette prédominance nationale, l’introduction a suscité un intérêt notable à l’étranger. 336 souscripteurs internationaux provenant de 44 nationalités différentes ont participé à l’opération. Parmi les nationalités les plus représentées, l’Irlande s’est distinguée avec 58 776 actions attribuées, suivie du Royaume-Uni avec 25 889 actions et des Émirats Arabes Unis avec 25 142 actions. D’autres pays comme la France, l’Afrique du Sud ou encore le Luxembourg figurent également parmi les principaux investisseurs étrangers.

La répartition géographique des souscripteurs marocains révèle une concentration significative dans la région Casablanca-Settat, qui a représenté 74,7 % des actions attribuées. La région Rabat-Salé-Kénitra arrive en deuxième position avec 12,2 % des actions. Les autres régions telles que Fès-Meknès, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont joué un rôle plus limité, avec des parts variant entre 2 et 4 %. À l’opposé, les régions les moins représentées incluent Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Eddahab, qui ont contribué de manière marginale à l’opération.

L’analyse démographique des personnes physiques montre que la majorité des souscripteurs appartient à la tranche d’âge des 35-60 ans, qui représente 42 % du total. Les investisseurs âgés de 25 à 34 ans suivent avec 26 %, tandis que les seniors de plus de 60 ans représentent 13 % des participants. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans comptent pour 11 %, ce qui témoigne d’un intérêt croissant des nouvelles générations pour l’investissement boursier.

À l’issue de cette introduction, CMGP Group est désormais cotée à la Bourse de Casablanca sous le ticker CMG, avec un code ISIN MA0000012718. La société intègre le marché principal B et rejoint le 34ᵉ rang des 77 entreprises cotées. Son activité est classée dans le secteur de l’industrie agricole, un domaine clé pour l’économie marocaine.

LNT

