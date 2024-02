Inwi a récemment dévoilé la conclusion d’un accord de partenariat stratégique avec Medusa Submarine Cable System dans le but de renforcer sa connectivité transméditerranéenne. Cet accord englobe la fourniture et l’exploitation de liaisons de fibre optique spécifiques dans le nouveau câble sous-marin baptisé Medusa, qui est désormais le plus long de la Méditerranée.

Le câble Medusa, établissant une liaison entre l’océan Atlantique, la mer Méditerranée et la mer Rouge, crée une nouvelle connexion cruciale entre l’Asie et l’Atlantique. Cette infrastructure joue un rôle significatif dans le développement régional de la société de l’information et de ses intervenants.

En reliant le Maroc à l’Europe du Sud, avec une connexion entre Nador et Marseille, cette initiative vise à répondre à la demande croissante en matière de trafic fixe et Internet. Elle offre également aux clients d’inwi, tant individuels que professionnels, des parcours de connectivité variés et sécurisés.

Par le biais de cet investissement, inwi participe à la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation et de souveraineté numérique, visant à positionner le Maroc en tant que hub technologique majeur sur le continent africain.

