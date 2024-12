Dans le cadre de son engagement citoyen, inwi a lancé une opération de don de sang à l’échelle nationale. Cette initiative solidaire, qui mobilise plus de 800 bénévoles, a débuté le 5 décembre dans 8 villes du Royaume : Marrakech, Boujdour, Fès, Agadir, Casablanca, Al Hoceima, Ouarzazate et Oujda. Au total, 16 opérations de collecte de sang sont prévues pour répondre aux besoins en transfusion sanguine.

Pour garantir le succès de cette initiative, inwi s’associe aux associations partenaires de l’initiative Dir iddik, qui aideront à mobiliser les bénévoles et les donateurs, et à coordonner avec les centres de transfusion sanguine pour optimiser la collecte et la distribution.

L’objectif est de sensibiliser le public marocain à l’importance du don de sang et d’encourager un élan de solidarité. inwi invite les citoyens à participer en se rendant aux collectes organisées dans leur ville. Un appel à bénévoles est disponible sur la plateforme www.diriddik.ma pour mobiliser un maximum de donateurs et sensibiliser à l’importance de cette action.

