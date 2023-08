Inwi lance une campagne de nettoyage de plage dans plusieurs régions du Maroc dans le cadre de son initiative sociale « Dir iddik ». Cette campagne se déroulera jusqu’à fin août et a pour objectif de sensibiliser la population à la préservation des plages.

Plus de 450 bénévoles participent à cette action ouverte à tous les citoyens souhaitant s’impliquer.

Des activités ludiques telles que le yoga, le chant et la danse seront organisées, notamment pour les enfants, afin de promouvoir une démarche écoresponsable et solidaire.

Les associations partenaires du programme « Dir iddik » sont impliquées dans cette campagne de nettoyage. Il s’agit de La Ligue de la Jeunesse pour le Développement et la Solidarité (Nador), L’association Big Heart (Casablanca), l’Association Marocains solidaires sans frontières (Oujda), L’Association Abir Sabil (Safi), L’association Al-Safa pour l’Environnement et le Développement (Agadir), et l’Association Planète Verte (Laayoune).

Il est à noter que depuis son lancement en 2011, « Dir iddik » a rassemblé plus de 72 000 bénévoles et réalisé plus de 700 projets à travers le Maroc. Pour plus d’informations et pour s’inscrire en tant que bénévole, visitez le site diriddik.ma.

