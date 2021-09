A l’occasion de la rentrée, inwi propose aux Marocains des offres haut débit fixe exceptionnelles et accessibles à tous. Ainsi, la souscription à l’offre fibre inwi, fait bénéficier le client d’un forfait de 50 mo, pour le tarif de 249 Dhs par mois au lieu de 349 DH, pendant les 3 premiers mois. Par ailleurs, les clients ayant déjà une ligne ADSL, peuvent souscrire à un abonnement ADSL inwi, sans changer de numéro, et ainsi bénéficier d’un tarif exclusif de 149 DH par mois, au lieu de 199 Dhs, pendant une année. Enfin, les clients ayant opté pour un forfait i-dar (box 4G de inwi) profiteront, eux, d’une réduction de -50% accordée sur les 3 premières factures, quel que soit le forfait choisi. Ces nouvelles offres et promotions, toujours plus accessibles, s’adaptent et répondent aux besoins de plus en plus croissants des Marocains en connectivité, dit-t-on chez inwi, qui tient à confirmer son leadership de inwi.

