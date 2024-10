Ouassim El Arroussi, Directeur Études & Développement chez inwi, évoque les défis de digitalisation auxquels font face les entreprises marocaines et les solutions qu’inwi met en place, notamment en connectivité et cybersécurité. Il présente également la 7ème édition des « Rencontres Entreprises », axée sur des ateliers pratiques et l’inclusion numérique, tout en soulignant l’engagement d’inwi pour améliorer l’expérience client.

La Nouvelle tribune : Quels sont les principaux défis rencontrés par les entreprises marocaines en matière de digitalisation, et comment inwi aide-t-elle les entreprises à les surmonter ?

Ouassim El Arroussi : Les entreprises marocaines ont recours au digital pour améliorer leur compétitivité commerciale, la satisfaction et la fidélité de leur client ainsi que l’efficacité de leurs processus de production.

Nos clients continuent de renforcer l’usage du numérique à différents niveaux comme la gestion de la relation clients ou la gestion de la force de vente et des opportunités. Nos clients automatisent également le pilotage et l’optimisation de leur outil de production que ce soit en industrie, en agriculture ou dans les services.

Pour permettre à nos clients d’être continuellement à l’état de l’art en la matière sans investissement préalable ni expertise technologique spécifique de leur part, nous mettons à leur disposition des services de connectivité résiliente au Maroc comme à l’international, une infrastructure cloud souveraine et des solutions de cyber sécurité. Une offre de gestion complète de ces solutions par les équipes spécialisées d’inwi business permet précisément à ses entreprises de dédier toute leur énergie à la réalisation de leur croissance.

Comment cette 7ème édition des « Rencontres Entreprises » se distingue-t-elle des précédentes en termes de contenu et de participation ?

Grâce à la participation active de deux partenaires experts, l’Agence du Développement du Digital (ADD) et l’AUSIM, cette édition permettra aux entreprises présentes de découvrir des insights issus des développements les plus récents des activités digitales au Maroc et dans le monde. Une approche thématique a également été introduite pour toucher de près les enjeux spécifiques aux activités économiques de chaque région.

Par ailleurs, les ateliers d’échanges prévus lors de cette édition aborderont des questions proches des attentes et du vécu des entreprises concernant l’accélération de la transformation digitale. Des cas d’usage précis pourront être développés et enrichis au profit de tous les participants.

Comment l’amélioration de l’expérience client grâce à la digitalisation est-elle intégrée dans vos offres actuelles ?

L’amélioration de l’expérience client nécessite une écoute exhaustive du marché à travers des indicateurs quantitatifs de satisfaction client mais également des signaux qualitatifs concernant chaque interaction.

Pour capturer, récupérer et traiter de manière instantanée tous les événements du cycle de vie de leurs clients, les entreprises ont besoin d’accéder à des solutions de connectivité, de cloud et de cybersécurité au plus haut niveau de performance et de disponibilité.

inwi business met à disposition de ses clients entreprises un ensemble de solutions répondant à ces exigences tout en garantissant une évolutivité rapide des capacités nécessaires et une mise à jour technologique continue.

La nouvelle offre SDWAN de inwi permet à titre d’exemple de raccorder de manière agile et sécurisée une multitude de sites distants, là ou des interactions clients importantes peuvent avoir lieu, comme les réseaux de point de vente ou de points de service.

Comment inwi s’engage-t-elle dans l’inclusion numérique à travers ses solutions IoT, Cloud et cybersécurité ?

L’adoption de l’IoT dans différents secteurs d’activité a permis de réaliser une amélioration significative de la qualité et des coûts. Il s’agit en général de mieux superviser les outils de production pour prendre les bonnes décisions de pilotage, de maintenance préventive et dans certains cas d’agir à distance et instantanément sur ces outils.

inwi business apporte à ses clients entreprises les capacités de connectivité mobiles, et fixes pour remonter toutes les informations des différents sites de productions vers les applications de visualisation et de pilotage.

inwi business propose également d’héberger ces applications sur ces plateformes de cloud souverain. Nous proposons également de sécuriser ces actifs critiques avec nos différentes solutions de cybersécurité.

Quel rôle joue inwi pour sensibiliser les PME marocaines aux opportunités de la transition numérique ?

Depuis la première édition des rencontres entreprises, nous sommes chez inwi business, motivés par la conviction que l’accélération de la transformation digitale peut être réalisée si les entreprises bénéficient collectivement du retour d’expérience national et mondial. Ces rencontres permettent précisément de donner lieu à cet échange.

inwi busines confirme également à travers son rôle et ses différentes solutions que cette transition est accessible sans aucune complexité technologique à toutes les entreprises quel que soit leur taille ou secteur d’activité.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

