inwi élargit la gamme de ses forfaits mobiles

Dès le déclenchement de la crise liée au COVID-19, inwi a proposé plusieurs offres adaptées à la situation. Aujourd’hui, l’opérateur revient avec une nouvelle gamme de forfaits mobiles. « Grâce à ces nouveaux forfaits mobiles, les clients inwi auront le choix pour chaque prix entre un forfait généreux offrant un usage voix et data équilibré, ou un forfait avec un maximum de générosité internet », explique-t-on auprès de l’opérateur.

De plus, en exclusivité, l’ensemble de ces forfaits permettent d’appeler en illimité tous les numéros inwi, et ce, dès épuisement du forfait principal, explique-t-on auprès de l’opérateur télécom national, qui ajoute que « tous les forfaits dès 49 Dhs, permettent jusqu’à 1 heure d’appels vers l’international. Le forfait 99 Dhs+ permet, quant à lui, de bénéficier de 20Go d’internet + 2h d’appels + des appels illimités vers tous les numéros inwi ».

Et de poursuivre que cette nouvelle gamme large et généreuse saura répondre efficacement aux besoins des marocains de profiter pleinement de la voix et de l’internet : ‘‘Les clients actuels de inwi ont également la possibilité de profiter de cette nouvelle gamme de forfaits. Pour cela, il leur suffira de modifier leur offre via l’application My inwi, via une agence inwi ou par simple appel au service client inwi’’.

