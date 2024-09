Inwi annonce son association avec Soufiane El Bakkali, double médaillé d’or olympique et double champion du monde d’athlétisme. Ce partenariat vise à célébrer les exploits de l’athlète marocain et à motiver la jeunesse à dépasser ses limites et croire en ses capacités, explique inwi dans son communiqué.

Soufiane El Bakkali, reconnu pour ses performances exceptionnelles tant sur la scène nationale qu’internationale, incarne les valeurs de persévérance, détermination et excellence, valeurs partagées par inwi, souligne la même source. L’opérateur global entend ainsi soutenir les talents marocains et promouvoir des modèles inspirants pour encourager la jeunesse à poursuivre ses rêves.

À travers ce partenariat, inwi souhaite non seulement soutenir le sport marocain, mais aussi accompagner tous les Marocains dans la réalisation de leurs ambitions, en s’appuyant sur l’exemple de réussite de Soufiane El Bakkali.

Partagez cet article :