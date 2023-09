Inwi vient d’obtenir la certification Tier III pour deux nouveaux Datacenters à Settat et à Marrakech, en plus de celui de Technopolis Rabat déjà certifié depuis 2019. Cette réalisation fait de inwi le seul opérateur marocain à posséder trois Datacenters certifiés par l’Uptime Institute. Ces certifications renforcent l’engagement de l’opérateur à fournir des infrastructures technologiques de pointe au Maroc, tout en offrant aux entreprises locales la possibilité d’externaliser leurs infrastructures informatiques.

Inwi accompagne la transformation digitale de l’économie marocaine en offrant des infrastructures souveraines, une connectivité de nouvelle génération, des solutions collaboratives innovantes, un accompagnement personnalisé et un soutien à l’écosystème digital national. L’opérateur met son expérience au service des entreprises et des acteurs publics marocains en proposant des solutions de cloud souverain et de cybersécurité de premier plan pour accélérer leur transformation digitale en toute confiance.

Avec une superficie totale de plus de 4000 m2 dédiée aux Datacenters à travers le pays, inwi dispose de la plus grande infrastructure de ce type au Maroc, confirmant ainsi son leadership dans l’hébergement de datacenters et le cloud souverain pour accompagner les acteurs nationaux dans leur projets d’externalisation ou d’extension de leur infrastructure informatique.

