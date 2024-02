Ce lundi à Rabat, la Banque africaine de développement (BAD) et le groupe OCP, un leader mondial dans le domaine des solutions pour la fertilité des sols et la nutrition des plantes, ont formalisé une entente à travers la signature de trois accords de prêt pour un total de 188 millions de dollars. Cette initiative financière vise spécifiquement à appuyer le Programme d’investissement vert du groupe OCP. Les signatures des accords ont été apposées par Ousmane Fall, qui dirige le département de l’Industrialisation et du développement du commerce à la BAD, et Karim Lotfi Senhadji, le directeur financier du groupe OCP, comme le précise un communiqué de la Banque.

Les fonds se répartissent en un premier prêt de 150 millions de dollars issus des ressources propres de la BAD et un second de 18 millions de dollars, fournis par le Fonds climatique Canada – Banque africaine de développement (CACF – Canada-African Development Bank Climate Fund), destinés à financer la construction de trois usines modulaires de dessalement d’eau de mer. Ces installations auront pour but de générer une capacité annuelle totale de 110 millions de m³, permettant ainsi d’assurer une autonomie en eau non conventionnelle pour les sites industriels et miniers du groupe OCP. De plus, jusqu’à 75 millions de m³ d’eau potable seront acheminés vers les villes de Safi, El Jadida et les zones avoisinantes les installations de Safi et Jorf Lasfar du groupe OCP, bénéficiant à plus de 1,5 million d’individus.

Le troisième prêt, d’une valeur de 20 millions de dollars, provient du Fonds pour les technologies propres (CTF – Clean Technology Fund) et sera alloué au financement de systèmes de stockage d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ces systèmes fourniront de l’énergie aux usines de dessalement et à d’autres unités productives du groupe OCP.

Ce financement illustre l’engagement de la BAD, du CACF et du CTF envers la lutte contre le changement climatique, à travers des mesures d’adaptation et d’atténuation, et vise à soutenir les populations les plus vulnérables, notamment par l’accès à l’eau potable et la création d’emplois pour les jeunes, les femmes et les communautés rurales.

Ces projets constituent une part importante du Programme d’Investissement Vert du groupe OCP et s’inscrivent dans le cadre du Plan d’urgence pour l’approvisionnement en eau potable lancé par le gouvernement marocain, souligne la BAD. La cérémonie de signature a également vu la participation de représentants du gouvernement du Canada, soulignant la contribution du CACF et l’engagement partagé envers la lutte contre le changement climatique et la promotion de l’autonomisation des femmes.

Cette opération de financement marque le premier engagement non souverain dans le cadre du CACF, renforçant ainsi la collaboration de longue date entre la BAD et le Maroc pour adresser les défis climatiques.

Achraf Tarsim, représentant de la BAD au Maroc, a exprimé sa fierté quant à l’association à ce projet stratégique répondant à l’urgence hydrique au Maroc et optimisant la gestion des ressources hydriques dans les activités industrielles de l’OCP grâce au dessalement d’eau de mer.

Karim Lotfi Senhadji a quant à lui valorisé l’importance de ces prêts dans le cadre du programme d’investissement de 13 milliards de dollars du groupe OCP pour 2023-2027, visant une utilisation à 100% d’eau non conventionnelle d’ici 2024, d’énergie renouvelable d’ici 2027, l’autosuffisance en ammoniac vert d’ici 2032 et la neutralité carbone totale d’ici 2040.

Jean Touchette de l’Ambassade du Canada au Maroc a également exprimé son enthousiasme pour la contribution effective de ce fonds au Maroc, en soutien aux enjeux climatiques en partenariat avec la BAD et le groupe OCP.

Depuis 1978, la BAD a réalisé plus de 180 opérations au Maroc, totalisant 12 milliards d’euros, soutenant le groupe OCP dans sa mission de fournir des éléments essentiels à la fertilité des sols et la croissance des plantes à une population mondiale croissante. Avec une expertise de plus d’un siècle et un chiffre d’affaires dépassant les 11,3 milliards de dollars en 2022, le groupe OCP se positionne en leader des solutions de fertilité des sols et nutrition des plantes, employant environ 20.000 personnes à travers le monde et collaborant avec plus de 350 clients. Le groupe a récemment lancé une stratégie d’investissement écologique pour augmenter sa production et investir dans l’énergie renouvelable, affirmant ainsi sa conviction que le leadership et la rentabilité doivent s’accompagner de responsabilité sociale et de développement durable.

LNT

