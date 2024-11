La Bourse de Casablanca connait de façon plus régulière des opérations de capital sous forme d’introduction en bourse ou dans le cadre de politique boursière d’une société cotée comme ce fut le cas récemment avec l’OPV de CDM à la faveur d’une augmentation du flottant de l’action. De plus, on peut faire aussi le constat que les OPV étaient quasi-systématiquement sous forme de cession de capital pour valoriser les entreprises concernées et non pas d’augmentation de capital pour financer leur croissance. A ce titre, le marché financier ne contribuait pas au financement de l’économie, le financement bancaire restant prédominant.

Avec l’introduction du groupe CMGP opérant dans l’industrie agricole, l’OPV se fait en deux opérations concomitantes, la première consiste en une cession d’actions par les actionnaires de la Holding SA, qui devrait leur rapporter 800 millions de dirhams. De fait, CMGP sera cotée en bourse avec un flottant et de nouveaux actionnaires, permettant ainsi de créer un nouveau compartiment celui de l’Industrie Agricole.

L’autre phase de l’OPV de la holding CMGP SA, va consister en une augmentation de capital de 300 millions de dirhams, par laquelle elle va recourir au financement du marché financier pour réaliser ses projets actuels et futurs. Sachant qu’ainsi elle s’ouvre les portes pour d’autres accompagnements gratuits de ses investissements, d’autant qu’elle est déjà endettée à hauteur de 500 millions de dirhams auprès du système bancaire.

Sachant que la holding du groupe CMGP a une taille certaine, qu’elle réalise un chiffre d’affaires estimé à fin 2024 de 2,3 milliards de dirhams, pour un résultat de 200 millions de dirhams ; que ses capitaux propres se montent à 2,2 milliards de dirhams pour un capital social de 1,5 milliards de dirhams, démontrant une certaine force de frappe et une solidité financière.

Par ailleurs, il faut savoir que la holding CMGP relève d’un tour de table qui réunit les fondateurs et des fonds d’investissements qui les ont accompagnés, avec la précision que ces derniers détenaient la majorité du capital à plus des deux tiers. Et, comme l’impose leur fonctionnement, ces derniers, après avoir porté l’activité d’une entreprise à un certain niveau, se doivent de retirer « leurs billes », réaliser un rendement et se réorienter vers d’autres projets. Dans le cas de CMGP, ces institutionnels d’importance sont principalement Fipar Holding, AfricInvest et un fonds anglais logé au Luxembourg ADP II Holding. Donc, à travers cette OPV, ils céderont en partie leurs participations au capital de la holding même si, ils ont été suivis par d’autres actionnaires comme M. Youssef Moamah et Jacques Alléon, les deux fondateurs.

Ils vont ainsi faire d’une pierre deux coups, en valorisant leur investissement dans CMGP et en dégageant un rendement. Ce sont donc 4 000 000 actions qui vont être cédées sur le marché bousier pour un prix de 200 dirhams par action contre 100 dhs de valeur nominale, soit un rendement unitaire de 100 dhs. De fait, cette première opération ne touche pas au montant du capital social de la holding CMGP et se traduit par une diminution des participations des actionnaires actuels au profit de nouveaux actionnaires anonymes et divers qui vont constituer le flottant de la société anonyme après sa cotation.

En revanche, en faisant un appel public à l’épargne de 300 millions de dirhams à un prix de souscription de 200 dirhams, la holding CMGP SA, procède à une augmentation de capital en numéraire de 150 millions de dirhams et la création de 1,5 millions d’actions nouvelles. Quand les autres 150 millions de dirhams, en tant que prime d’émission, seront versés dans les capitaux propres de la holding. L’OPV de CMGP à la bourse de Casablanca impactera en définitive le capital social de la holding CMGP groupe qui passera de 1,55 à 1,7 milliards de dirhams.

Avec ces deux opérations, CMGP Group réalise une introduction en bourse d’un montant de 1 100 000 000 de dirhams à travers un nombre total d’actions à émettre et à céder de 5 500 000 actions, dont 1 500 000 nouvelles actions à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital et 4 000 000 actions à céder dans celui de la cession d’actions sur la période de souscription qui court du 2 au 6 décembre prochains.

En tout état de cause, la Bourse semble passer un nouveau cap avec cette introduction, d’une part par la création d’un nouveau compartiment, mais aussi et surtout en jouant pleinement son rôle de financement de l’économie.

Afifa Dassouli

Principaux actionnaires de CMGP

Development Partners International LLP (DPI) via ADP II Holding 10 Luxembourg, véhicule d’investissement.

DPI est une société d’investissement privée axée sur l’Afrique détenant plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30/04/2024 et en co-investissements répartis entre trois fonds.

AfricInvest via Africa Agriculture et MPEF IV LLC, véhicules d’investissement. AfricInvest, fondée au début des années 1990 est active dans plusieurs catégories d’actifs alternatifs (capital-investissement, capital-risque, crédit privé et financement mixte), elle a levé plus de 2 milliards de dollars au travers de 21 fonds.

FIPAR Holding : Fipar-Holding est un fonds d’investissement marocain fondé en 1989 et filiale de CDG Invest, branche Investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Youssef Moamah : actionnaire dirigeant. Fondateur de CMGP SA, Président et Directeur Général de CMGP Group.

Jacques Alléon : actionnaire dirigeant. Fondateur de CAS. Directeur Général Délégué de CMGP Group.

