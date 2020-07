PARTAGER Interception en Méditerranée de 107 candidats à la migration irrégulière

Cent-sept (107) candidats à la migration irrégulière, dont des Asiatiques et des Subsahariens, ont été interceptés, dans la nuit de dimanche à lundi (19 et 20 juillet), à bord d’embarcations de fortune en Méditerranée, par des Garde-Côtes de la Marine Royale, apprend-on de source militaire.

Les secourus parmi lesquels se trouvaient (13) femmes et quatre (04) mineurs, ont été acheminés sains et saufs vers les ports de Tanger et Nador, après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale, précise-t-on de même source.

LNT avec Map