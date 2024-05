Intelcia, acteur clé de l’outsourcing, annonce le lancement de sa plateforme d’IA générative, u&ai. Développée par E-voluciona by Intelcia, le pôle Conseil & Innovation du groupe, cette initiative s’impose comme une solution idéale pour garantir une expérience client fluide et authentique, tout en optimisant l’efficacité des opérations de relation client. La plateforme exploite l’expertise des consultants d’E-voluciona by Intelcia, des « experts terrain » en départements opérationnels, ainsi que des technologies basées sur l’IA générative, offrant ainsi des solutions performantes pour les marques, leurs clients et les conseillers.

U&ai se distingue par sa capacité à analyser en profondeur la Voix des clients sur divers canaux de communication, identifiant avec précision les irritants pour y apporter des réponses adaptées. Elle permet également de décharger les conseillers clients de tâches à faible valeur ajoutée, les recentrant sur des activités cruciales comme l’empathie, la résolution de problèmes complexes et l’établissement de relations uniques avec les clients. En outre, u&ai automatise la qualification, le routage et les réponses pour des interactions simples, garantissant ainsi une satisfaction client optimale.

« L’IA générative représente une étape naturelle dans notre évolution technologique. La plateforme u&ai enrichit notre gamme de solutions et offre de meilleures performances, permettant à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier », explique Youssef El Aoufir, directeur général adjoint et cofondateur du groupe Intelcia. Déjà déployée dans plusieurs cas d’usage, la plateforme démontre sa flexibilité et son efficacité. « u&ai est une plateforme qui repose sur une synergie entre l’humain et l’IA générative pour délivrer de la valeur ajoutée aux conseillers, aux marques et à leurs clients finaux. C’est une approche sur mesure et pragmatique permettant de générer des retours sur investissement (ROI) rapides et substantiels », ajoute Hanaa Sadouk, directeur d’E-voluciona sur le marché francophone.

E-voluciona by Intelcia, créé en Espagne en 2015 et actif sur le marché francophone depuis 2022, incarne l’innovation d’Intelcia dans le secteur de l’expérience client. Avec u&ai, Intelcia renforce sa position de leader du marché de l’outsourcing, offrant des solutions innovantes et créant de la valeur pour ses clients. Cet investissement consolide également l’attractivité du Maroc en tant que destination stratégique sur les plans régional et mondial.

A. L

Partagez cet article :