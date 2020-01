PARTAGER Intelcia crée son nouveau pôle Intelcia IT Solutions

Intelcia, leader régional dans le secteur de la relation client, démarre l’année 2020 avec la création d’un nouveau pôle d’expertise dédié à l’externalisation de solutions IT, « Intelcia IT Solutions ».

Le pôle Intelcia IT Solutions a pour vocation de renforcer le portefeuille d’expertise du Groupe, en ligne avec sa stratégie de diversification entamée il y a quelques années avec le lancement d’activités dans le digital advertising et le Business Process outsourcing (BPO), selon un communiqué du Groupe Intelcia.

Ce pôle s’appuiera pour son lancement sur les expertises des entreprises acquises et regroupera différents services d’externalisation de solutions SI notamment le développement et la maintenance d’applications, les services d’infrastructure, la sécurité, le testing, souligne le communiqué.

Le pôle Intelcia IT Solutions a été confié à Mme. Malika Ahmidouch, qui a rejoint Intelcia en 2017 pour lancer les activités de service client digital avant de gérer l’ensemble des activités du service client commercial à travers l’ensemble des pays d’implantation d’Intelcia, contribuant fortement à l’acquisition et au lancement d’opérations pour plusieurs nouveaux clients dans les différents pays de présence d’Intelcia.

Diplômée de l’Ecole Polytechnique, Mme Ahmidouch aura désormais pour objectif stratégique de faire de cette nouvelle ligne de business un nouveau relais de croissance pour le Groupe et de contribuer ainsi au positionnement d’Intelcia en tant qu’acteur global de l’outsourcing, selon le Groupe.

Intelcia a également acquis deux structures spécialisées dans l’externalisation de solutions IT (IT outsourcing), en ligne avec sa nouvelle ambition de devenir un acteur global de l’outsourcing aux expertises multiples.

Il s’agit de SBS Morocco, créée en 2009, qui est une entreprise spécialisée en intégration et exploitation d’infrastructure IP (LAN, WAN, TOIP et sécurité) auprès de clients grands comptes, comptant près de 120 collaborateurs et de l’éditeur de progiciel ATEXO, une société indépendante créée en 2002 qui accompagne ses clients dans leur projet de dématérialisation et d’informatisation métier.

« C’est avec enthousiasme que nous franchissons cette nouvelle étape dans le développement d’Intelcia. Nous sommes fiers d’accueillir des talents dont le savoir-faire et l’expertise reconnus vont permettre d’offrir à nos clients de nouvelles solutions d’externalisation et d’intégration, à haute valeur ajoutée », a indiqué le Directeur Général du Groupe, Youssef El Aoufir.

« Depuis quelques années, nous faisons évoluer Intelcia d’un acteur de la Relation client à un outsourcer multi-expertises. Grâce à l’engagement de nos collaborateurs et à la confiance de nos clients, notre Groupe a connu un important développement au cours de ces vingt dernières années et s’est positionné comme un partenaire stratégique multisectoriel dans l’expérience client », a-t-il ajouté.

« Notre ambition est de pouvoir désormais nous appuyer sur notre expérience en tant qu’outsourceur et l’expertise des talents qui ont rejoint le groupe pour accompagner nos clients dans leurs besoins en solutions IT », a souligné M. El Aoufir.

Intelcia est un acteur majeur de l’externalisation depuis 20 ans. Avec plus de 14 000 collaborateurs sur 26 sites, le groupe est présent dans 8 pays en Europe et en Afrique et propose une offre globale on shore et offshore intégrant des solutions et services de conseil dans la gestion de la relation clients B2C et B2B, dans l’externalisation de services SI, le BPO (Business process outsourcing) et les services digitaux.

Depuis sa création, Intelcia compte des partenariats durables avec plusieurs clients internationaux présents dans différents secteurs tels que les télécommunications, la banque et assurance, les services publics, les médias et Online Business, l’industrie et la distribution.

Depuis 2016, Intelcia compte le Groupe Altice parmi ses actionnaires, sur lequel il s’appuie pour accélérer sa croissance à international. Le succès d’Intelcia repose principalement sur sa proximité et son engagement auprès de ses clients et de ses collaborateurs, la diversification et le renforcement de son expertise et sur son ADN humain.

LNT avec Map