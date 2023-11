Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, mercredi à Casablanca, la cérémonie d’installation de M. Mohamed M’hidia, que SM le Roi Mohammed VI a nommé Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca.

Après lecture du Dahir de nomination, M. Laftit a tenu à féliciter M. M’hidia pour la confiance placée en lui par le Souverain, mettant en avant son parcours professionnel réussi en tant que responsable territorial et responsable dans d’autres départements.

Le ministre a souligné aussi le dévouement, le professionnalisme et le sens de responsabilité de M. M’hidia, se disant convaincu qu’il sera à la hauteur des missions qui lui sont confiées.

M. Laftit a souligné le contexte national important dans lequel intervient cette nomination étant donné que le Maroc aspire à impulser une forte dynamique à son processus de développement à travers des programmes économiques et sociaux importants, outre les préparatifs pour accueillir nombre de manifestations sportives internationales de grande envergure comme l’organisation conjointe du Maroc de la Coupe du monde en 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

A cet égard, M. Laftit a souligné que la région de Casablanca-Settat se positionne comme un pôle économique leader au niveau national sur lequel on compte énormément pour mettre en valeur les potentiels économiques et civilisationnels dont dispose le Royaume, notant qu’il s’agit de la région des grandes capacités et de potentiels de développement prometteurs, outre le fait qu’elle est la région la plus peuplée au niveau national avec près de 7 millions d’habitants, soit plus de 20 pc de la population nationale.

Dans ce sens, le ministre a rappelé que la région connait la mise en œuvre de plusieurs programmes de développement adoptés lors des dernières années particulièrement le programme de développement du grand Casablanca, expliquant que ce programme porte sur la réalisation d’un nouveau système de transport moderne, l’aménagement et la réhabilitation du réseau routier, la coordination de la gestion des services de distribution d’électricité et d’eau potable et l’assainissement liquide.

Ces projets, a-t-il poursuivi, ont porté aussi sur l’aspect social à travers des programmes intégrés de développement social, se rapportant notamment à la qualification et l’aménagement des quartiers sous équipés, à la lutte contre les habitats insalubres, au renforcement des infrastructures sportives et culturelles, à la valorisation du patrimoine, au financement du développement territorial de la région. Le but étant de renforcer les capacités de la région tant au niveau national qu’international.

A ces chantiers s’ajoutent des programmes à dimension stratégique liés aussi bien aux politiques publiques nationales qu’au plan de développement de la région, a-t-il ajouté, citant, entre autres, les projets de dessalement de l’eau de mer et de construction de la cité des métiers et de compétences, le programme d’amélioration des infrastructures routières entre Casablanca et Nouaceur, et l’aménagement des routes reliant Casablanca à l’aéroport international Mohammed V, la création des zones d’activités économiques dédiées aux unités de production à risque, le projet d’aménagement d’une nouvelle décharge, ainsi que le programme de conservation du patrimoine architectural de la ville et le programme dédié à l’habitat menaçant ruine dans le grand Casablanca.

Ces projets qui contribueront à renforcer l’intégration urbaine et l’amélioration du niveau de vie de la population sur les plans économique et social requièrent du nouveau Wali de s’arrêter sur le terrain sur leur mise en œuvre conformément aux objectifs fixés, a noté le ministre.

La poursuite de la qualification de cette région pour valoriser les acquis réalisés et prendre en considération les défis posés nécessite d’accorder un intérêt particulier à nombre de projets dont la bonne gestion de la charte de la déconcentration administrative, a relevé M. Laftit, soulignant que cette charte devient un outil qui consolide le rôle central du Wali de la région pour la réalisation de la convergence entre les programmes et politiques publiques et le suivi de leur mise en œuvre, ainsi que le renforcement de l’investissement.

La cérémonie d’installation du nouveau Wali de la région Casablanca-Settat s’est déroulée en présence notamment des gouverneurs des provinces et préfectures de la région, du président du Conseil de la région, de la présidente du conseil de la ville de Casablanca, des élus, des représentants du corps de la magistrature, des personnalités civiles et militaires, ainsi que des acteurs de la société civile.

LNT avec Map

