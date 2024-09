Le Forum WeXchange revient pour sa 3ème édition sous le thème : « Le tiers-secteur au cœur des transformations porteuses de progrès social ». Organisé par la Fondation Abdelkader Bensalah, cet événement qui se tiendra le 17 octobre prochain à Casablanca rassemblera plus de 40 experts et près de 300 participants autour de l’innovation sociale et du rôle crucial du tiers-secteur dans la construction d’une société plus inclusive et durable.

Le tiers-secteur, catalyseur du progrès social

La thématique de cette édition reflète la reconnaissance croissante de l’importance du tiers-secteur au Maroc. Ce dernier, englobant les associations, coopératives, mutuelles et autres organisations à but non lucratif, joue un rôle central dans l’inclusion sociale, le développement durable et l’économie sociale et solidaire. Tarik Maâroufi, Directeur Général de la Fondation Abdelkader Bensalah, a rappelé lors de la présentation du forum : « Le Nouveau Modèle de Développement prévoit d’augmenter la contribution du tiers-secteur à 8 % du PIB, avec la création de 50 000 emplois par an. Cette reconnaissance institutionnelle nous conforte dans le choix de cette thématique. »

En effet, à travers des modèles basés sur la solidarité et l’innovation sociale, le tiers-secteur participe à la coconstruction de communautés résilientes et inclusives. Dans un contexte mondial en mutation, ces organisations se positionnent comme des moteurs du progrès social, en particulier pour les populations marginalisées, et sont désormais au cœur des stratégies de développement social et économique.

Un programme riche pour aborder les défis du secteur

Le Forum WeXchange s’annonce riche en discussions et en échanges avec, au programme, 4 séances plénières, 10 cercles de discussion, ainsi que des moments de networking et la présentation des résolutions. Parmi les thèmes abordés, les participants pourront assister à des débats sur des questions cruciales comme : « Comment s’adapter aux évolutions d’un monde en mutation ? », « Le tiers-secteur au cœur des transformations sociales au Maroc » ou encore « La nécessaire transformation du tiers-secteur entre enjeux sociaux complexes et Nouveau Modèle de Développement ».

L’après-midi sera consacré à une dizaine de cercles de discussion thématiques, parmi lesquels on retrouve des sujets tels que la veille stratégique, la gouvernance et la redevabilité, le financement innovant, le leadership territorial et la délégation des services publics. Ces discussions auront pour but d’identifier des solutions concrètes aux défis auxquels fait face le tiers-secteur, en particulier dans un contexte marqué par des transformations sociales complexes.

Un contexte favorable à l’innovation sociale

Les évolutions récentes, tant au niveau du financement (impact investing, crowdfunding) que du soutien des politiques publiques, créent un environnement favorable pour le développement de l’innovation sociale. Cette édition du WeXchange Forum permettra ainsi de mettre en lumière ces nouvelles dynamiques et de souligner le rôle du tiers-secteur comme catalyseur d’idées novatrices et d’opportunités pour les plus marginalisés.

Avec 42 intervenants de grande envergure et près de 300 participants attendus, cette 3ème édition du WeXchange Forum s’annonce prometteuse. En mettant en lumière le potentiel du tiers-secteur pour contribuer à une société plus juste et inclusive, cet événement marque une étape importante dans la réflexion sur l’innovation sociale et le progrès durable au Maroc.

