L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) organisera les 09 et 10 mai prochain à Benguérir, la première édition du « Deep Tech Summit » avec la participation de chercheurs, d’étudiants, d’industriels, d’investisseurs et de représentants d’organisations gouvernementales.

Dédié à la vulgarisation de la Deep Tech en Afrique, ainsi qu’à la promotion de la R&D dans les domaines des sciences, des technologies et de l’ingénierie sur le Continent, l’événement sera axé sur une conférence principale ayant pour thème « La Deep Tech : Prochain jalon de la transformation en Afrique », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La Deep Tech désigne l’ensemble des entreprises et projets développant des produits ou des services disruptifs basés fortement sur la R&D, les technologies avancées, et souvent issus de laboratoires de recherche, explique la même source.

A la faveur de cette rencontre, l’UM6P, en tant qu’institution de recherche, vise à créer une plateforme internationale d’échange pour dresser un état des lieux de la Deep Tech en Afrique, discuter de ses défis et de ses perspectives de développement, et se projeter dans un avenir prometteur.

Du processus de découverte scientifique à la mise sur le marché de solutions commercialisables, ce Sommet vise également à sensibiliser à l’impact de la Deep Tech pour stimuler des secteurs critiques en Afrique, tels que l’agriculture, les soins de santé, l’énergie, les infrastructures informatiques et la biotechnologie, à travers l’entrepreneuriat, la recherche et les nouvelles technologies, lit-on dans le communiqué.

De même, la rencontre mettra en lumière le potentiel remarquable du Maroc dans le domaine à travers un espace d’exposition dédié à une trentaine de startups à fort potentiel de croissance, telles que « Deepecho et Datapathology » spécialisées en HealthTech, « SensThings » spécialisée en Blockchain, « Deepleaf » spécialisée en Agritech, et « Atarec » spécialisée en GreenTech.

Au menu de cet événement figurent également des panels de discussion, des conférences et des ateliers devant aborder des thèmes en rapport avec l’attractivité des écosystèmes technologiques, notamment pour les femmes et les membres des diasporas cherchant à se lancer dans l’entrepreneuriat.

L’Afrique ne représente que 0.3% de l’économie mondiale de la Deep Tech et en 2022, les investissements en capital-risque dans la Deep Tech ne représentaient que 3,5% du total des fonds capturés par l’Afrique, précise le Directeur de l’Entrepreneuriat et du Venturing à l’UM6P, Yassine Laghzioui, cité dans le communiqué.

Cette rencontre, a-t-il ajouté, permet aux acteurs de la Deep Tech de joindre leur force et partager une vision commune pour se projeter dans une Afrique qui fait de la Deep Tech un levier additionnel pour exploiter pleinement son potentiel d’innovation et de création de valeur à travers la science et la technologie.

LNT avec Map

Partagez cet article :