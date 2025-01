La plateforme numérique INJAZ Campus, développée par INJAZ Al-Arab et introduite au Maroc par INJAZ Al-Maghrib, a été lancée à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès. Ce projet pilote marque une étape importante avant une extension nationale vers d’autres universités et établissements. L’événement, organisé à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès, a réuni des étudiants, des responsables universitaires et des représentants d’INJAZ Al-Maghrib.

Objectifs de la plateforme

Cette plateforme vise à fournir une formation en entrepreneuriat et à améliorer l’employabilité des étudiants. En intégrant des outils numériques interactifs, elle aide les jeunes à développer leurs compétences, à renforcer leur esprit entrepreneurial et à faciliter leur transition vers le marché du travail.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par des interventions de Mustapha LJAALI, président de l’USMBA, et Kenza Grefft Alami, directrice déléguée d’INJAZ Al-Maghrib. Les responsables ont souligné l’importance de cette initiative dans le cadre du soutien à la jeunesse. Deux vidéos institutionnelles ont été présentées, l’une portant sur les réalisations d’INJAZ Al-Maghrib, et l’autre retraçant les moments clés de la Compétition Nationale 2024 du Company Program.

Une étape importante de l’événement a été le renouvellement de la convention de partenariat entre l’USMBA et INJAZ Al-Maghrib, consolidant leur collaboration pour soutenir l’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des étudiants.

Nadia Abdallah, Chief Education Officer d’INJAZ Al-Arab, a présenté les fonctionnalités de la plateforme INJAZ Campus. Celle-ci permet l’enregistrement des étudiants et des bénévoles, le suivi des progrès réalisés et la génération de certificats de réussite. Une attention particulière a été accordée à la version numérique du Company Program, qui offre une certification reconnue en entrepreneuriat (ESP – Entrepreneurship Skill Pass). Ce programme initie les jeunes aux différentes étapes de la création et de la gestion d’entreprise.

Perspectives et ateliers pratiques

Le lancement de la plateforme à Fès constitue une étape préliminaire avant son déploiement à l’échelle nationale. En proposant des solutions adaptées aux besoins actuels, elle ambitionne de renforcer les compétences des jeunes et d’améliorer leur employabilité.

L’après-midi a été consacré à des ateliers interactifs où les participants ont exploré les fonctionnalités de la plateforme sous la supervision d’une équipe de doctorants et de représentants d’INJAZ Al-Maghrib. Ces sessions pratiques ont permis aux étudiants de s’inscrire, de se familiariser avec les outils disponibles et d’échanger sur des thématiques comme l’intelligence artificielle, l’entrepreneuriat et les sciences des données.

LNT

Partagez cet article :