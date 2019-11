PARTAGER Initiative AAA : Plusieurs accords signés à Benguérir

Plusieurs accords de coopération ont été signés, mardi à Benguérir, en marge de la 2ème Conférence ministérielle annuelle de l’Initiative africaine d’adaptation aux changements climatiques (Initiative AAA), qui se tient les 4 et 5 novembre à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Ces accords ont été signés entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement durable et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch, en sa qualité de Président de la Fondation pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine aux changements climatiques (AAA) et les différents partenaires de la Fondation AAA.

Ainsi, un accord a été paraphé avec la FAO dans le but de développer des plans d’investissements agricoles résilients au changement climatique en Afrique et de renforcer les capacités des décideurs africains, au niveau central et local, en matière d’identification, de développement et de mise en œuvre de stratégies d’adaptation au changement climatique.

Concrètement, cet accord contribuera au développement d’outils pour que les agriculteurs aient accès à l’agriculture digitale climato-intelligente et à des outils de collecte des données, leur analyse et gestion, en appui à la prise de décision.

Ledit accord ambitionne également de développer des mécanismes de financement, tels que les programmes de coopération Sud-Sud et celle triangulaire et prévoit la réalisation de sessions de formation sur l’agriculture climato-intelligente et sur l’accès aux financements verts, au profit des acteurs étatiques et non étatiques.

Un deuxième accord a été signé avec la Banque Africaine de Développement (BAD) avec pour objectif d’améliorer la productivité et l’adaptation au changement climatique et d’augmenter la résilience au changement climatique.

Cet accord porte sur la mobilisation de ressources, l’assistance technique, le développement de projets et le renforcement des capacités ainsi que l’appui de la Fondation Initiative AAA pour élaborer des plans d’investissements pour une agriculture climato-intelligente et renforcer les capacités dans les pays africains sur la période 2020-2025.

La Fondation AAA a également signé un accord avec l’AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) dans le but d’offrir l’aide nécessaire aux pays africains pour mettre en œuvre leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et leurs plans d’adaptation nationaux, afin de favoriser l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques, garantir la sécurité alimentaire et augmenter les revenus des petits exploitants agricoles en Afrique.

En plus de ces accords, la Fondation s’est alliée à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), au Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), au Centre International d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) et à l’Institut National de Recherche Agricole (INRA) pour l’élaboration d’un programme de recherche afin d’éviter aux petits agriculteurs de subir les effets du changement climatique.

Cet accord entend générer des connaissances sur la fertilité des sols pour la gestion durable des terres en Afrique. Les résultats de ce projet serviront à formuler de meilleures recommandations d’engrais à l’intention des agriculteurs africains.

Le programme en question permettra également de tester et de promouvoir l’agriculture de conservation dans le Continent.

L’initiative Triple A, lancée lors de la COP22, a été dotée d’une Fondation présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts pour agir en faveur de l’adaptation de l’Agriculture africaine.

LNT avec MAP