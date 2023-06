Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement et la Société Financière internationale (IFC) ont signé, mardi à Rabat, un accord de partenariat en vue d’identifier et de financer des projets d’infrastructures durables au Maroc.

Dans le cadre de cet accord, les deux parties identifieront des projets d’infrastructure à fort impact dans des secteurs stratégiques au Maroc et travailleront en étroite collaboration avec les parties prenantes pour les structurer en projets viables, respectant les meilleurs standards environnementaux, sociaux et de gouvernance pour mobiliser les capitaux privés et stimuler une croissance inclusive et durable, indique un communiqué conjoint du Fonds et de l’IFC.

L’IFC appuiera également la mise en place d’un sous-fonds Infrastructure du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement ouvert aux partenaires marocains et internationaux, en partageant les meilleures pratiques en matière de structuration, de gouvernance et de financement de projets d’infrastructures responsables, fait savoir la même source.

« Ce partenariat avec IFC répond aux objectifs du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement d’attirer à ses côtés des investisseurs nationaux et internationaux de premier plan pour contribuer aux projets d’investissement à venir et démultiplier les fonds propres investis », a indiqué, à cette occasion, Mohamed Benchaâboun, directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.

« Il permet également d’élargir la palette d’outils disponibles pour la conception et la structuration de projets d’infrastructures viables sous forme de partenariats publics privés, afin de faciliter et d’améliorer les conditions de leur financement et de leur exécution », a-t-il précisé, ajoutant que ce partenariat témoigne de l’intérêt fort d’IFC pour le secteur des infrastructures au Maroc et sa confiance dans la démarche adoptée par le Fonds, ses structures managériales et son modèle de gouvernance.

De son côté, le vice-président régional d’IFC pour l’Afrique, Sérgio Pimenta, a souligné que la Société « accompagne le gouvernement du Maroc pour mobiliser l’investissement privé dans le secteur des infrastructures », affirmant que ce nouveau partenariat signé entre le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement et IFC constitue une étape clé pour développer et financer des projets d’infrastructures à fort impact dans le Royaume ».

Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement est l’un des piliers essentiels du plan de relance annoncé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en juillet 2020. Il est doté d’un capital initial de 15 milliards de dirhams (MMDH), provenant du budget de l’État et a pour objectif d’attirer jusqu’à 30 MMDH de capitaux additionnels privés permettant à terme de générer une enveloppe d’investissements total de 120 à 150 MMDH.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du protocole d’accord signé entre IFC et le ministère de l’Economie et des Finances, en juin 2021, pour appuyer la mise en place du Fonds et aider à identifier des projets à fort impact ainsi que de potentiels investisseurs. Dans le cadre de ce protocole, le Groupe de la Banque mondiale avait mobilisé des experts afin de partager les enseignements tirés en matière de fonds d’investissement stratégiques.

En étroite collaboration avec le gouvernement du Maroc, IFC soutient les projets essentiels d’infrastructure, en mettant l’accent sur le développement territorial et sur la relance verte. IFC a investi plus de 200 millions de dollars sur les trois dernières années dans des projets d’infrastructures durables au Maroc.

