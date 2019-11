PARTAGER Inforisk Dun Trade, la réponse du privé au problème des délais de paiement

Le programme « Inforisk Dun Trade », 1ère initiative privée de mutualisation des comportements de paiement au Maroc, a été présenté, jeudi à Casablanca, à l’initiative d’Inforisk Dun&Bradstreet, filiale d' »Inforisk », et de son homologue français « Altares D&B ».

« Inforisk Dun Trade », qui est une adaptation locale d’un programme mondial déployé dans 47 pays et qui compte plus de 15.000 entreprises adhérentes, a pour objectif de collecter et mutualiser des expériences de paiement inter-entreprises afin de mesurer le comportement de paiement des clients des entreprises partenaires.

S’inspirant des meilleures pratiques internationales pour apporter une réponse concrète et opérationnelle à la problématique des délais de paiement, ce programme fournit une information cruciale et à jour sur le crédit inter-entreprises, a fait savoir le PDG d’Inforisk, Khalid Ayouch, lors d’une conférence de presse.

« Inforisk Dun Trade » intervient dans un contexte marocain de délais de paiement très longs, qui peuvent aller jusqu’à 240 jours pour les très petites entreprises (TPE), a-t-il souligné, relevant que le crédit inter-entreprises dans le secteur privé s’élève aujourd’hui à plus de 400 milliards de dirhams (MMDH), dont les grandes entreprises représentent 47%, les petites et moyennes entreprises 32% et les TPE 21%.

Techniquement, « Inforisk Dun Trade » consiste à recouper des données et des informations auprès de plusieurs fournisseurs sur les délais de paiement de leurs clients, a expliqué M. Ayouch. Ces données sont sécurisées et les fournisseurs restent sous couvert d’anonymat, a-t-il assuré, précisant que l’information ne peut être diffusable que lorsque deux sources ou plus la confirme.

Ce programme, dont l’adhésion est gratuite uniquement pour les partenaires, vient en complément à l’initiative lancée par le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration qui a publié, récemment, les délais de paiement déclarés par les établissements et entreprises publics (EEP), a-t-il noté.

Pour sa part, Amine Diouri, responsable Programme « Inforisk Dun Trade » a fait savoir que cette initiative offre une panoplie d’avantages, notamment le calcul du retard de paiement et du comportement de paiement (paiement à l’heure contre paiement à plus de 90 jours), la publication de statistiques à intervalles régulières (trimestre, semestre, année), outre la possibilité de mieux contribuer à terme à alimenter l’Observatoire des délais de paiement (ODP).

Ce programme, a-t-il poursuivi, contribuera également à l’amélioration du climat des affaires en fournissant des chiffres fiables à même de garantir plus de transparence sur les bons et mauvais payeurs au travers d’un processus clair et indépendant. Ainsi, l’entreprise sera capable d’améliorer davantage le recouvrement, le délai moyen de paiement et la trésorerie.

Leader maghrébin de l’information légale et financière depuis plus de 12 ans, Inforisk permet aux entreprises de gérer leurs risques de contreparties, en leur proposant des outils de Risk Management et d’aides à la décision performants.

En juin 2016, Inforisk s’est associée avec l’acteur français de la Data Economy, Altares D&B, en créant ensemble une joint-venture, Inforisk Altares Africa. Cette joint-venture permet d’offrir aux opérateurs marocains une vision mondiale de leurs contreparties (clients et fournisseurs).

SB