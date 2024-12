Le Conseil d’administration de la société LafargeHolcim Maroc (LHM), réuni mercredi à Casablanca, a nommé Khalid Samaka en qualité de Directeur Général de LHM avec prise d’effet au 1er janvier 2025.

M. Samaka succède à José Antonio Primo, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, indique LafargeHolcim Maroc dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris et titulaire d’un MBA (Master of Business Administration) de Paris Dauphine, M. Samaka justifie d’une expérience de 28 ans dans l’industrie cimentière au sein du groupe Holcim, dont la moitié au Maroc et le reste dans cinq autres pays à l’international, fait savoir la même source.

Il a assumé durant sa carrière plusieurs responsabilités dans le développement, la construction, l’exploitation et les fonctions support. Avant de rejoindre de nouveau LHM pour en assurer la direction générale, M. Samaka est, depuis 2021, DG de Holcim Azerbaijan.

LNT avec Map

