Industrie aéronautique: Les premiers résultats du partenariat Boeing-Maroc

Doug Kelly, chargé des fournisseurs chez Boeing, s’est rendu à Casablanca en ce début de semaine pour dresser un bilan d’étape du partenariat entre Boeing et le Royaume du Maroc pour la création d’un écosystème de fournisseurs aéronautiques.

Satisfait et optimiste, le Senior Supplier Management de l’avionneur américain a préféré commencer par rappeler l’enjeu de l’écosystème aéronautique pour un pays comme le Maroc d’une part, et la valeur ajoutée pour Boeing d’autre part, en termes notamment de compétitivité.

Doug Kelly n’a pas en effet caché sa grande satisfaction quant à la capacité de la plateforme aéronautique marocaine d’accompagner la vision de Boeing à long terme : «Nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons multiplier les efforts pour aller davantage de l’avant pour que notre partenariat ait du sens».

Concrètement et à ce jour, Boeing a contacté plus de 250 fournisseurs. Le constructeur d’avions s’est également engagé dans d’autres activités pour partager des informations concernant l’industrie aéronautique marocaine et toutes les mesures adoptées pour inciter les fournisseurs de Boeing à s’implanter au Maroc.

En tout, neuf fournisseurs, à la fois directs et indirects, bénéficient déjà de ce protocole d’accord et disposent à présent de solides atouts pour être compétitifs sur le marché aéronautique aux côtés de Boeing et d’autres fournisseurs officiels. Récemment, deux fournisseurs, Hutchinson et TDM Aerospace, ont obtenu des contrats pour devenir fournisseurs directs Boeing.

“Au total, ce programme lancé en faveur des fournisseurs a progressé très rapidement pour atteindre l’objectif commun du Royaume du Maroc et de Boeing de créer 8 700 emplois et un milliard d’euros d’impact économique d’ici 2028”, dit-on auprès de Boeing, pour qui le Maroc ne cesse de démontrer sa volonté d’être à la hauteur de cette industrie… Sachant que Boeing exige de ses fournisseurs – plus de 30 000 entreprises à travers le monde – un niveau de qualité irréprochable et un respect méticuleux des délais de livraison

Pour rappel, le 27 septembre 2016, Boeing et le gouvernement marocain avaient annoncé la signature d’un protocole d’accord en vue de poursuivre leur objectif commun à savoir créer un écosystème de fournisseurs aéronautiques au Maroc. Cet écosystème a pour but de générer de nouvelles sources de recettes annuelles à l’exportation en accueillant des fournisseurs de Boeing et en créant ainsi de nouveaux emplois qualifiés.

Le gouvernement marocain, en collaboration avec Boeing, a élaboré un programme incitatif en vue d’attirer au Maroc davantage d’entreprises industrielles spécialisées dans les technologies aéronautiques.

Pour sa part, Boeing s’est engagé à encourager les membres de sa chaîne de fournisseurs internationale à envisager de s’implanter au Maroc pour répondre à leurs futurs besoins commerciaux, ainsi qu’aux exigences commerciales de Boeing en matière de capacités, de qualité, de compétitivité et de respect des délais de livraison.

H.Zaatit