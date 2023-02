Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a indiqué, mardi, que les exportations industrielles du Maroc devraient atteindre 360 milliards de dirhams (MMDH) en 2022.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur « Le bilan du Plan d’accélération industrielle 2014-2020 », M. Mezzour a rappelé que le volume des exportations industrielles n’avait pas dépassé les 160 MMDH en 2013, soit avant le lancement dudit Plan, soulignant ainsi une progression de l’ordre de 200 MMDH en une période de 9 ans.

Ce Plan a réalisé un bilan « très positif » en dépassant notamment son objectif de création de 500.000 emplois, a relevé le ministre, ajoutant que ce dispositif a, en outre, permis de créer des écosystèmes industriels intégrés, de soutenir la compétitivité, de renforcer la confiance des investisseurs marocains et étrangers dans l’industrie marocaine et de renforcer l’attractivité du Maroc comme destination pour les investissements industriels.

Par ailleurs, dans sa réponse à une autre question sur « Le renforcement des échanges commerciaux avec les pays africains », M. Mezzour a fait savoir que le volume des échanges commerciaux avec les pays africains atteindrait plus de 65 MMDH en 2022, notant que ces échanges ont plus que quadruplé au cours de la période 2001-2021, passant de 10 MMDH à 46 MMDH en 2021.

Néanmoins, les ambitions ne sont pas encore atteintes à ce niveau, a-t-il dit, soulignant l’existence d’un ensemble de projets de nature à consolider les échanges et le partenariat avec les pays africains, dont la Zone de libre-échange continentale africaine, et le port de Dakhla, appelé à devenir, après son achèvement en 2027, une porte d’entrée de haut niveau vers l’Afrique devant améliorer l’accès aux marchés africains et l’accessibilité du produit africain aux marchés mondiaux.

LNT avec Map

