inDrive, plateforme mondiale de mobilité et de services urbains présente dans 48 pays, se classe une nouvelle fois comme la deuxième application de transport à la demande la plus téléchargée au monde. Selon les données de Sensor Tower, société d’intelligence de marché, l’entreprise poursuit en 2024 sa dynamique de croissance, marquant ainsi sa troisième année consécutive de succès. Elle figure également parmi les cinq applications les plus populaires au niveau mondial dans la catégorie Voyage et Navigation.

En décembre 2024, inDrive a enregistré plus de 6,1 millions de téléchargements, confirmant l’attractivité de son modèle économique. Celui-ci repose sur un système de tarification négociable entre passagers et conducteurs, qui peuvent directement s’entendre sur le prix de la course, contrairement à d’autres plateformes utilisant des algorithmes pour fixer les tarifs. Aujourd’hui, inDrive est présente dans 888 villes à travers le monde et élargit progressivement ses services au-delà du transport.

L’année dernière, l’entreprise a lancé inDrive.Money, un service de crédit destiné aux chauffeurs, testé initialement au Mexique et en Colombie. Ce service vise à rendre l’accès au financement plus facile pour les travailleurs du secteur. Cette initiative fait partie de l’ambition de l’entreprise d’améliorer la vie de un milliard de personnes d’ici 2030, avec un déploiement prévu à plus grande échelle dans d’autres régions d’ici la fin de l’année.

Parallèlement, l’application continue d’étendre son influence. En 2024, l’application est devenue la plus téléchargée dans onze pays, dont l’Égypte, le Maroc, le Népal, le Panama et la Jamaïque, dans la catégorie Voyage. Outre son activité principale de VTC, elle propose désormais des services de transport interurbain, de fret et de livraison de colis.

Pour Arsen Tomsky, fondateur et PDG d’inDrive, ces résultats illustrent le travail accompli par les équipes de l’entreprise : « Maintenir notre position de deuxième application de VTC la plus téléchargée au monde est une performance remarquable. Cela témoigne du travail acharné de nos équipes à travers le monde, qui ne cessent d’améliorer l’expérience utilisateur tout en restant fidèles à notre mission : proposer des services justes et améliorer la vie des gens».

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, inDrive s’impose comme leader en Égypte et au Maroc dans la catégorie Voyage et Navigation, et occupe la deuxième place en Algérie. L’originalité de son modèle réside dans sa tarification négociable, qui offre plus de flexibilité et de transparence par rapport aux plateformes concurrentes. De plus, l’application permet aux conducteurs de connaître la destination avant d’accepter une course, réduisant ainsi les annulations et renforçant la confiance entre utilisateurs.

